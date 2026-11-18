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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Son bir yılın en düşük seviyesinde: 18 Kasım güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Son bir yılın en düşük seviyesinde: 18 Kasım güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 13 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi. FED yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve güçlenen dolar ons altının değer kaybetmesine neden oldu. Altındaki değer kayıplarının artmasıyla yatırımcı gözlerini ABD'deki faiz kararlarına çevirdi. Kapalı Çarşı piyasalarından gram altın ne kadar oldu? İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:34