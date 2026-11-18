FAİZ ARTIŞLARI HIZLANABİLİR

Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD dolarının, Federal Rezerv'in faiz artırımlarının daha hızlı gerçekleşeceğine dair artan beklentilerle güçlenmeye devam etmesi etkili oldu. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu kontrol altına almak için birkaç faiz artırımının gerekli olabileceğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams da kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaştırmayı destekledi.