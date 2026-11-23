GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan ons altın piyasalarında yaşanan geri çekilmeler yurt içinde de altın fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Gram altın 6 bin TL'nin altında işlem gördü. Gram altın son 24 saat içinde yüzde 2,42 değer kazanarak 5 bin 862 lira oldu.