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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yeni haftaya %2 değer kazanarak başladı: Gram altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yeni haftaya %2 değer kazanarak başladı: Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 14 ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle yeni haftaya yüzde 2 değer kazanarak başladı. ABD Merkez Bankası FED tarafından gelen şahin mesajlar ise fiyatlar üzerinde baskıya neden olmaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda ons altındaki fiyatlanmalar nedeniyle gram altın ve çeyrek altın tarafında da geri çekilmeler gözlendi. İşte 23 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 23.11.2026 06:56