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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 3 Kasım ABD seçimlerinde Demokratları Donald Trump'a üstün çıkmasının ardından hızlı bir yükseliş kaydederek geçtiğimiz hafta kayıplarını geri aldı. ABD istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi sonrası bir miktar gerileyen altın, geçtiğimiz hafta kaydettiği yüzde 4'lük kazanımını sürdürdü. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 09.11.2026 06:45