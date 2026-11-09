ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın pazartesi günü 4 bin 100 doların üzerine çıkarak geçtiğimiz hafta kaydettiği kazanımlarını korudu. Petrol fiyatlarındaki düşüş fiyatları destekledi, ancak daha şahin bir FED beklentisi fiyat artışlarını altın tarafında sınırladı.