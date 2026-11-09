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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı'da ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 3 Kasım ABD seçimlerinde Demokratları Donald Trump'a üstün çıkmasının ardından hızlı bir yükseliş kaydederek geçtiğimiz hafta kayıplarını geri aldı. ABD istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi sonrası bir miktar gerileyen altın, geçtiğimiz hafta kaydettiği yüzde 4'lük kazanımını sürdürdü. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2026 06:45
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz kısa bir kayıp yaşamasına rağmen kazanımlarını korudu. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler fiyatları yukarı yönlü destekledi. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın pazartesi günü 4 bin 100 doların üzerine çıkarak geçtiğimiz hafta kaydettiği kazanımlarını korudu. Petrol fiyatlarındaki düşüş fiyatları destekledi, ancak daha şahin bir FED beklentisi fiyat artışlarını altın tarafında sınırladı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump ara seçimler sonrası İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesi halinde İran'a ek saldırılar düzenleme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

FED KARARI NE OLACAK?

Bu açıklama sonrasında petrol fiyatları düşüşe geçti. ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam verisi iş gücü piyasasındaki dayanıklılığı gösterdi. Ülkede işsizlik oranı %4,1'e kadar geriledi. Bu veri, Aralık ayında olası bir Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

Piyasalar artık yıl sonundan önce çeyrek puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık %81 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in para politikası yönüne dair daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerine çeviriyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.645,86
SATIŞ:6.646,75

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.542,50
SATIŞ:10.783,52

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ:43.206,00
SATIŞ:43.719,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yeni haftaya yükselişle başladı: Gram altın Kapalı Çarşı’da ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:43.400,00
SATIŞ:44.056,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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