ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yeniden yükselişe geçti: Çeyrek altın, tam altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 

Ancak, yükselen petrol fiyatları ise şahin bir eğilimi güçlendiriyor. Yatırımcılar ABD ve İran arasında yeni bir anlaşmanın gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duruyor. Pakistan Savunma Bakanı, Washington ve Tahran'ın boğaz konusunda "bir tür anlaşmaya yakın" olduğunu ifade etti.