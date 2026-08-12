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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yeniden yükselişe geçti: Çeyrek altın, tam altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yeniden yükselişe geçti: Çeyrek altın, tam altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları, haftaya kazançla başlamasının ardından kar satışları ile kısa süreli bir gerilme kaydetti. Salı günü büyük Çinli alıcıların kendilerini korumak için altına yönelmesi değerli metal fiyatlarını 4 bin 400 doların üzerine taşıdı. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ons altın fiyatlarını etkileyecek. Kapalı Çarşı piyasalarından gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Çeyrek altın, tam altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:29