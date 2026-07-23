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Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Gerilimi hiç bitmeyen jeopolitik unsurlar altın yatırımcısı için virajlı yolların taşlarını tek tek döşedi. Piyasalar eylül ayında Eylül ayında bir artış olasılığını %61 olarak değerlendiriyor. Çok kısa sürelerde zirve-dip seviyelerde gidip gelen altın fiyatları 39,5 trilyon dolarlık Federal borcun da yükünü sırtlandı. Artan petrol fiyatları ve dolara olan talep sarı metal için ne ifade ediyor?

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 12:00
Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Altın fiyatları büyük merkez bankalarından harçlıklarını biriktirip gram altın alan ev hanımına kadar çok geniş kesimler tarafından takip ediliyor. Hikayesi ABD faizleri ve talep tarafının hareketlerine göre yazılan değerli metal için iki önemli gelişme gelecek dönemde etkisini sürdürmeye devam edecek.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ABD ekonomisinde enflasyon zirve noktalardan gerilemiş olsa bile hala istenilen seviyelerde değil. Bununla beraber İran ve ABD çatışmasından kaynaklı olarak artan petrol fiyatları enerji maliyetlerini yükselterek enflasyon için körükleyici güç olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin kamu borcunu nasıl çevireceği, tahvil faizlerindeki tarihi seviyeler ve tüm bunların dolar üzerindeki etkileri farklı kollardan altın fiyatlarını etkileyecek.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ABD TAHVİL PİYASALARINDAKİ KRİTİK SİNYALLER

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, 30 yıllık ABD Hazine tahvilleri mayıs ayındaki seviyelerin altında kalmakla beraber yüzde 5'in üzerine çıktı. Uzun vadeli tahvillerdeki yükseliş tahvillerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde kalacağını tahvil arzının artmasına yol açabileceği şeklinde yorumlanabilir.

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Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

20 Mayıs 2026'da 5,20'yi gören ABD tahvilleri bugün yüzde 5,157 seviyelerinde hareket ediyor. ABD tahvil faizlerindeki artışlar enflasyon risklerinin tüm dünyada hala canlı olduğunu bir göstergesi.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

10 yıllık faizlerde de durum farksız. 23 Temmuz 2026 itibari ile ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi %4,65 civarında işlem gördü. Sürekli yukarı hareket eden seyirde jeopolitik gerilimlerin artması ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentileri yükselmesi etkili oluyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Yatırımcı enflasyonist ortamda yüksek getiri için tahvil talebini artırabilir. Ancak burada 10 yıllık faizlerdeki artışın ABD'nin sürekli borçlanarak tahvil arzını desteklemesi olarak görülüyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ASIL RİSK PETROL FİYATLARI

ABD-İran arasında 28 Şubat'tan bu ya süregelen ve zaman zaman mola veren çatışmalar piyasaları karıştırmaya devam ediyor. Son olarak her iki taraftan da gelen tehditkâr söylemler petrol fiyatlarını 100 doların kapısını dayanmasına neden oldu.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Arz tarafında aksamaların yaşanabileceğine dair beklentiler petrolü 6 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Bu noktada yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceğine ve FED faiz indirimlerinin ileri tarihlere ertelenebileceği beklentilerini doğurdu.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

FED başkanlığı koltuğuna 22 Mayıs 2026'da oturan Kevin Warh'ın Donald Trump tarafından desteklenen bir isim olması faiz indirimlerine karşı heyecana neden olmuştu. Ancak petrol fiyatlarının 90 doları aştığı ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda pek çok analist tarafından faiz indirimi öngörülemiyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ABD Hazine Bakanlığı'na göre, toplam federal borç yükü 39,5 trilyon dolar seviyesinde. Yıldan yıla artan oran ABD ekonomisi için yapısal bir sorun halini almış bulunuyor. Federal bütçe açığı ise bu mali yılda 1,37 trilyon dolara kadar çıktı. Yükselen faiz oranları ise borçların maliyetlerini artırıyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ABD ekonomisi ise borç açığını kapatmak için tahvil arzını artırma yoluna gidiyor. Tahviller için faiz-fiyat kuralı işlediğinde faizlerin yükselerek fiyatların düşmesi beklenir.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

DEĞERLİ DOLAR

Doların değerini koruma eğilimi göstermesi de altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden olacak. Faiz oranlarının yüksek kalması doların değerini diğer para birimlerine göre koruyacaktır. Japon yeni perşembe günü ABD doları karşısında 163,3'e gerileyerek son kırk yılın en düşük seviyelerini gördü.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Bank Of America kısa süre önce yayımladığı notta 2026 yılının ikinci yarısında doların diğer para birimlerine karşı gücünü korumasını bekliyor. Küresel risklerdeki artış, faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması dolar desteklemeye devam edecek. Yapay zekâ yatırımlarının artması da doların güçlü kalmasına yol açıyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Burada da devreye yeniden petrol fiyatları giriyor. Dünyadaki petrol ticaretinin büyük bir bölümü dolarla yapılıyor. Japonya ve Hindistan gibi alıcılar petrol satın almak istediklerinde alışverişi dolarla yapmak zorunda. Petrol fiyatlarındaki ani yükselişler ödemelerin maliyetlerini artırırken dolar talebini de destekliyor. Bu noktada faiz oranları değerlenen dolar aynı zamanda talep tarafındaki gelişmelerle yön buluyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması dolar cinsinden varlıklara olan talebin artmasıyla beraber ABD para biriminin de değerini artıyor.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Yatırımcı davranışları göz önüne alındığında altına karşı her zaman yüksek faiz tercih edilir. FED faizlerinin yüksek kalması altın fiyatları üzerindeki baskıyı artıracaktır.

Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

Doların değerini koruması da değerli metal fiyatlarında yeni rekorların önüne geçebilir. Ancak merkez bankası alımlarını devam etmesi perakende yatırımcının talebindeki kararlı duruş faiz ve dolar duvarı belli bir noktaya kadar aşıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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