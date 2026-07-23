Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir

ABD ekonomisinde enflasyon zirve noktalardan gerilemiş olsa bile hala istenilen seviyelerde değil. Bununla beraber İran ve ABD çatışmasından kaynaklı olarak artan petrol fiyatları enerji maliyetlerini yükselterek enflasyon için körükleyici güç olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin kamu borcunu nasıl çevireceği, tahvil faizlerindeki tarihi seviyeler ve tüm bunların dolar üzerindeki etkileri farklı kollardan altın fiyatlarını etkileyecek.