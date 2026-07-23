Altın fiyatları üzerinde 39,5 trilyon dolarlık yük! 2 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir
Gerilimi hiç bitmeyen jeopolitik unsurlar altın yatırımcısı için virajlı yolların taşlarını tek tek döşedi. Piyasalar eylül ayında Eylül ayında bir artış olasılığını %61 olarak değerlendiriyor. Çok kısa sürelerde zirve-dip seviyelerde gidip gelen altın fiyatları 39,5 trilyon dolarlık Federal borcun da yükünü sırtlandı. Artan petrol fiyatları ve dolara olan talep sarı metal için ne ifade ediyor?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 12:00