ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı
Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelen karışık veri akışı ve ABD Merkez Bankası (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrası salı günü geriledi. Son toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Gelecek toplantılarda alınacak karara yönelik olarak Warsh, çekirdek enflasyon verisine işaret etti. Gram altın, ons tarafında yaşanan gelişmelerle yeniden fiyatlandı. Uzman isim altındaki gerilemenin nedenlerini açıkladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.06.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 19:41