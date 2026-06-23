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ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

Altın fiyatları, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelen karışık veri akışı ve ABD Merkez Bankası (FED) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları sonrası salı günü geriledi. Son toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Gelecek toplantılarda alınacak karara yönelik olarak Warsh, çekirdek enflasyon verisine işaret etti. Gram altın, ons tarafında yaşanan gelişmelerle yeniden fiyatlandı. Uzman isim altındaki gerilemenin nedenlerini açıkladı. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2026 19:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 19:41
ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

Altın fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle yeniden fiyatlanarak geriledi. ABD Merkez Bankası (FED) kanadında yaşanan gelişmeler hisse senedi piyasalarından altın fiyatlarına kadar küresel finans sistemini etkiledi. Gram altın ne kadar oldu? İşte uzman isimden kritik altın yorumu…

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altın, salı günü ons başına 4.120 doların altına kadar geriledi. Bir önceki seanstaki kazanımlarını geri veren altın, Federal Rezerv'in faiz artırımlarına dair güçlü beklentileri ile baskı altında kaldı. ABD-İran barış görüşmelerindeki olumlu ilerleme FED'in gölgesinde kaldı.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

Öte yandan Deutsche Bank hem de BofA Global Research, eylül ayında FED'in faiz artırımı öngörülerini revize etti. Piyasalar bu hafta Perşembe günü açıklanacak PCE raporuna odaklandı. Öte yandan Washington, İran'a uluslararası piyasalarda petrol satması için 60 günlük süre verdi.

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ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

ALTINDAKİ GERİLEMENİN 2 NEDENİ VAR

A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarındaki gerilemeye yönelik yaptığı yorumunda "Altın cephesinde bu hafta düşüşün iki ana etmeni var. Bir tanesi savaşın bitmiş olması, İran'la müzakerelerin olumlu geçmesi ve İran'a 60 günlük bir süre tanınmış olması" dedi.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

Sarı açıklamalarına şöyle devam etti:

FED FAİZ ARTIRACAK

Tabii Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde akışa açılmış olması petrol fiyatlarındaki gerileme altının üzerindeki jeopolitik baskıyı da azalttığından dolayı bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Diğer etmen ise geçtiğimiz haftalarda da Fed'den gelen şahin mesajlardı. Fed muhtemelen önümüzdeki aylarda faiz artırımına gidecek.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

PİYASALAR 3.ÇEYREKTE FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

Sadece yıl sonunda Aralık itibarıyla faiz artırımını konuşuyoruz ama hem Deutsche Bank hem Bank of America raporlarını eylülde faiz artırabilir beklentisiyle güncellemiş oldu. Yani piyasa aslında yılın sonundan daha önce 3. çeyrekte faiz artırımı beklemeye başladı. Fiyatlar da buna paralel olarak gelişiyor açıkçası. Hem altında işte Nasdaq'ta faiz karşısında ters korele olan hisse senetlerinde yani teknoloji tarafında altın tarafında düşüşlerin olduğunu görüyoruz.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

4100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bu altının teknik olarak takip ettiğimiz bazı önemli seviyeleri vardı. 4100 dolar seviyesi uzun süredir test edilen ama yeniden üzerine fiyatların attığı bir seviyeydi. Geçtiğimiz hafta da yine üzerinde kapanışların geldiğini gördük ama bu sabah itibarıyla kritik olan o 4100 dolar seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. Bu bir miktar daha düşüşlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Artık burada Deutsche Bank'ın da tahminini oluşturan 3800-3900 bandına doğru bir gerilemeyi beraberinde getirebilir.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

13 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Sarı, dolar endeksindeki gelişmelerden de bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Hem yatırım bankalarından da bu noktada revizyonların geldiğini gördük. Hem JP Morgan'ın ve Deutsche Bank tarafından güncellemeler var. Ama yatırım bankalarındaki fiyat tahminleri biraz daha hem jeopolitik hem de Merkez Bankası politikalarıyla şekillenen bir görünüm içerisinde oluyor ki geçtiğimiz yıl altın yılı 4300 dolar seviyelerinde kapanırken birçok yatırım kuruluşunun yılı 3500 dolarla 3000-4000 dolar arasında kapatması yönündeydi.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

O yüzden bu tarz revizyonları çok dikkate almamak gerekiyor ama temel unsura baktığımızda Fed'in faiz artırması, dolar endeksinin de 13 ayın en yüksek seviyelerine yükselmiş olması ana etken diyebiliriz. Yani savaşın etkisinin azalmasıyla piyasa normal kendi dinamiklerine geri döndü.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

PİYASALAR ÇEKİDEK ENFLASYONA ODAKLANDI

Bu haftanın özelinde İran'la Amerika arasındaki haber akışı halen piyasayı meşgul etmeye devam ediyor. O taraftaki gündemi yakından takip ediyoruz. Diğer günün önemli gelişme ise veri anlamında bu Fed'den sonra artık her verinin önemli olacağını anlamıştık.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

Çünkü özellikle Fed başkanı Kevin Warsh'ın yapmış olduğu açıklamalarla beraber Fed'in sözlü yönlendirme yapmayacağını ve her veriye göre değerlendirileceğini anlamıştık ki ve o yüzden bu hafta açıklanacak olan Fed'in de yakından takip ettiği enflasyon rakamı olan PCE rakamları kişisel tüketim harcamaları verisi burada önemli olmuş olacak.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

Çekirdek tarafta yıllık bazda %3.3'ün üzerindeki veri faiz artırım beklentisini Eylül'de daha da güçlendirebilir. Bu ise piyasalarda daha fazla baskı yaratabilir. O yüzden Perşembe günkü veriyi altın yatırımcılarının yakından takip etmesinde fayda var.

ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6.238,89 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10.173,00 TL oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #HÜRMÜZ BOĞAZI #ALTIN FİYATLARI