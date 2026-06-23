ALTIN FİYATLARIN SON DAKİKA | Altında 2 kritik gelişme: Uzman isim tek tek açıkladı

4100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bu altının teknik olarak takip ettiğimiz bazı önemli seviyeleri vardı. 4100 dolar seviyesi uzun süredir test edilen ama yeniden üzerine fiyatların attığı bir seviyeydi. Geçtiğimiz hafta da yine üzerinde kapanışların geldiğini gördük ama bu sabah itibarıyla kritik olan o 4100 dolar seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. Bu bir miktar daha düşüşlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Artık burada Deutsche Bank'ın da tahminini oluşturan 3800-3900 bandına doğru bir gerilemeyi beraberinde getirebilir.