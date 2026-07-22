Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı
Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için ABD'li yatırım bankası Wells Fargo'dan 'dip' uyarısı geldi. Risk-getiri dengesinin değiştiğini belirten banka stratejisti, 3500 dolar riskinin kapıda olduğunu söyledi. Fargo, 2026 sonunda 5.300-5.500 dolar, 2027 sonunda ise 5.800-6.000 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörüsünü korudu. Peki gram altın ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:10