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Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için ABD'li yatırım bankası Wells Fargo'dan 'dip' uyarısı geldi. Risk-getiri dengesinin değiştiğini belirten banka stratejisti, 3500 dolar riskinin kapıda olduğunu söyledi. Fargo, 2026 sonunda 5.300-5.500 dolar, 2027 sonunda ise 5.800-6.000 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörüsünü korudu. Peki gram altın ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:10
Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

ABD'li yatırım bankası Wells Fargo, altın piyasasına ilişkin iyimser beklentisini yineledi. Bankanın Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana, kısa vadede ons altında yeni bir geri çekilme ihtimalinin bulunduğunu ancak uzun vadede yükseliş potansiyelinin çok daha güçlü olduğunu belirtti. Samana, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli risk-getiri dengesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

"ALTINDA RİSK-GETİRİ DENGESİ DEĞİŞTİ"

Wells Fargo Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana, altının ocak ayındaki zirvesinden sonra yüzde 20'nin üzerinde değer kaybettiğini hatırlatarak, "Bence zirveden sonra risk-getiri dengesi önemli ölçüde değişti." dedi.

Samana, "Fed fon vadeli işlem piyasası iki ila üç faiz artışını fiyatlıyorsa, bence altın fiyatı da iki ila üç faiz artışını zaten fiyatlıyor." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

"DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞI OLASILIĞI DÜŞÜK"

Yatırımcıların artık farklı bir soruya odaklanması gerektiğini belirten Samana, "İki ya da üç faiz artışından daha fazlasının gelme ihtimali nedir? Enflasyon, çok daha sert bir parasal sıkılaşmayı gerektirecek kadar büyük bir sorun değil." diye konuştu.

Samana'ya göre yükselen petrol fiyatları ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle altın üzerinde oluşan baskının büyük bölümü fiyatlara yansımış durumda.

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Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

3.500 DOLAR UYARISI, 4.500 DOLAR MESAJI

Kısa vadede teknik görünümün henüz tamamen düzelmediğini belirten Samana, "Altının dip yaptığını söylemek zor. Kısa vadede 3.500 dolara kadar gerileme riski bulunuyor." dedi.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

Öte yandan yatırımcıların zararına pozisyonlarını kapatmak istemesi nedeniyle 4.500-4.900 dolar bandında güçlü bir direnç oluşabileceğini de ifade etti.

Buna rağmen uzun vadeli görünümün değişmediğini vurgulayan Samana, "3.500 doları 4.500 dolardan önce görebilir misiniz? Evet, mümkün. Ama uzun vadeli döngünün bittiğine inanmıyorsanız altın fiyatlarının yeniden yükseleceği sadece zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

"ALTIN PORTFÖYLER İÇİN SİGORTA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Altının ekonomik durgunluk dönemlerinde önemli bir koruma aracı olmaya devam ettiğini belirten Samana, "Bu varlık her ortamda çalışmaz. Ancak hisse senetleri ve tahvillerin iyi performans göstermediği dönemlerde altının güçlü performans gösterme ihtimali oldukça yüksektir." ifadelerini kullandı.

Samana, son düzeltmenin ardından altın fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukların büyük bölümünün zaten fiyatlandığını belirterek, "Bence acının büyük kısmı zaten fiyatlara yansıdı." dedi.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

WELLS FARGO HEDEFİNİ KORUDU

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü de yayımladığı son değerlendirmede altına ilişkin uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu.

Banka, ons altının 2026 yılı sonunda 5.300-5.500 dolar, 2027 yılı sonunda ise 5.800-6.000 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyor.

Raporda, merkez bankalarının güçlü altın alımları, rezerv çeşitlendirme eğilimi ve jeopolitik belirsizliklerin altını destekleyen temel unsurlar olmaya devam ettiği vurgulandı.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

"YÜZDE 300 DOLARLIK RİSKE KARŞILIK 1.500 DOLARLIK GETİRİ POTANSİYELİ VAR"

Samana, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara takılmaması gerektiğini belirterek, "2027 sonuna kadar baktığınızda en azından eski zirvelerin yeniden görüleceğini, hatta yeni zirvelerin oluşmasının oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

Samana, "Yaklaşık 500 dolarlık aşağı yönlü riske karşılık yaklaşık 1.500 dolarlık yukarı yönlü potansiyel var. Portföy oluşturan bir yatırımcı açısından bunun oldukça cazip bir risk-getiri dengesi sunduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Wells Fargo'nun ons altın için 2026 sonunda 5.300-5.500 dolar ve 2027 sonundaki 5.800-6.000 dolarlık altın tahmini gram altın için de ipuçları veriyor. Mevcut 47,22 TL seviyesindeki dolar kuruyla yapılan hesaplamalara göre gram altın yıl sonunda yaklaşık 8.045-8.349 TL'ye, 21027 sonunda ise 8.805-9.108 TL'ye çıkacak.

Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

Dolar kurunda aşağı ve yukarı yönlü hareketler gram altında gerçekleşen fiyatı değiştirebilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN FİYATLARI