Altın fiyatlarında 3.500 dolar alarmı! Wells Fargo stratejistti yükseliş öncesi uyardı

"DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞI OLASILIĞI DÜŞÜK"

Yatırımcıların artık farklı bir soruya odaklanması gerektiğini belirten Samana, "İki ya da üç faiz artışından daha fazlasının gelme ihtimali nedir? Enflasyon, çok daha sert bir parasal sıkılaşmayı gerektirecek kadar büyük bir sorun değil." diye konuştu.

Samana'ya göre yükselen petrol fiyatları ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle altın üzerinde oluşan baskının büyük bölümü fiyatlara yansımış durumda.