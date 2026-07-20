Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Yurt içinde ise ons altındaki gerilemenin etkisi gram altına da yansıdı. Gram altın 6 bin 79,12 liradan alınırken 6 bin 80,07 liradan satıldı. Gün içinde en düşük 6 bin 40,86 lira, en yüksek ise 6 bin 90,16 lira seviyesi görüldü. Çeyrek altın 9 bin 991 lira, yarım altın 19 bin 995 lira, tam altın 39 bin 800 lira ve Cumhuriyet altını 41 bin 110 liradan işlem gördü.