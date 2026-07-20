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Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL'ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Altın fiyatları yeni haftaya 4 bin dolar seviyesinde dalgalı bir görünümle başlarken, gram altın 6 bin 80 liraya geriledi. Piyasalarda bu hafta Fed'e ilişkin beklentiler, TCMB'nin faiz kararı, ABD tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olacak. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:44
Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Altın piyasaları yeni haftaya kritik 4 bin dolar eşiğinde başladı. Asya seansında satış baskısıyla 3 bin 982,20 dolara kadar gerileyen ons altın, daha sonra gelen alımlarla yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Türkiye saatiyle 05.19 itibarıyla ons altın 4 bin 4,96 dolardan işlem görürken günlük değer kaybı yüzde 0,33 olarak hesaplandı.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Yurt içinde ise ons altındaki gerilemenin etkisi gram altına da yansıdı. Gram altın 6 bin 79,12 liradan alınırken 6 bin 80,07 liradan satıldı. Gün içinde en düşük 6 bin 40,86 lira, en yüksek ise 6 bin 90,16 lira seviyesi görüldü. Çeyrek altın 9 bin 991 lira, yarım altın 19 bin 995 lira, tam altın 39 bin 800 lira ve Cumhuriyet altını 41 bin 110 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Uzmanlara göre gram altının yönünü, ons altındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kuru ile perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belirleyecek.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarındaki yükseliş altın üzerinde baskı oluşturdu. Brent petrolün yüzde 3'e yakın prim yaparak 90 doların üzerine çıkması, enerji arzına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı. ABD ile İran arasında artan gerilim ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, piyasalarda jeopolitik risk algısını güçlendirdi.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş güvenli liman talebini desteklese de, aynı zamanda enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiği için altın üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar, jeopolitik risklerden çok yükselen faiz ihtimalini fiyatlamayı tercih etti.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Vadeli piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yeniden güç kazandı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de dikkat çekti. 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesine yükseldi. Faiz getirilerindeki artış, faiz kazancı sağlamayan altına olan talebi sınırladı.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Geçen hafta spot altın yüzde 2,5 değer kaybederken, ABD vadeli altın kontratları da haftayı yüzde 2,2 düşüşle tamamladı. Analistler, 3 bin 980-4 bin dolar bandının kısa vadede önemli destek bölgesi olduğunu, bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceğini değerlendiriyor.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Buna karşın ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verileri, büyük yatırımcıların altındaki net uzun pozisyonlarını artırdığını ortaya koydu. Bu durum, bazı kurumsal yatırımcıların orta vadeli yükseliş beklentisini koruduğuna işaret ediyor.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Asya'da ise fiziki altın talebi zayıf seyrini sürdürüyor. Hindistan'da tüketicilerin daha düşük fiyat beklentisiyle alımlarını ertelemesi iskontoları artırırken, Çin'de talebin sınırlı kalması küresel fiyatlara destek vermedi.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Diğer değerli metallerde ise daha olumlu bir görünüm öne çıktı. Gümüş, platin ve paladyum haftaya yükselişle başlarken, altın faiz beklentilerinin etkisiyle negatif ayrıştı.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

Piyasaların odağında bu hafta ABD işsizlik maaşı başvuruları, Avrupa Merkez Bankası ve TCMB'nin faiz kararları ile cuma günü açıklanacak öncü PMI verileri bulunuyor. Ardından yatırımcıların dikkati 28-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek Fed toplantısına çevrilecek. Fed'den gelecek mesajlar, tahvil faizleri ve petrol fiyatları altının kısa vadeli seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

20 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 6 bin 106 TL

ÇEYREK ALTIN: 9 bin 982 TL

YARIM ALTIN: 19 bin 963 TL

CUMHURİYET ALTINI: 41 bin 110 TL

ONS ALTIN: 4 bin 25 dolar

Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL’ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...

20 TEMMUZ GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM GÜMÜŞ: 86,72 TL

ONS GÜMÜŞ: 57,16 dolar

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TCMB #FED #ORTA DOĞU #ALTIN #ALTIN FİYATLARI