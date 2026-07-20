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Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL'ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...
Altın fiyatlarında geri çekilme! Gram 6 bin 80 TL'ye düştü! Gözler Fed, TCMB faiz kararı ve petrol fiyatlarında...
Altın fiyatları yeni haftaya 4 bin dolar seviyesinde dalgalı bir görünümle başlarken, gram altın 6 bin 80 liraya geriledi. Piyasalarda bu hafta Fed'e ilişkin beklentiler, TCMB'nin faiz kararı, ABD tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:44