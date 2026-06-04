Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, tezgah üstü işlemler de dahil olmak üzere küresel altın talebi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1.231 tona ulaştı. Bu rakamlar ise Ocak-Mart döneminde kaydedilen en yüksek seviye oldu. Polonya yılın ilk çeyreğinde rezervlerine 31 ton altın ekledi. Çin Halk Bankası ise 7 ton daha aldı.