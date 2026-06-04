Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...
Altın fiyatları, Orta Doğu belirsizliğinin yarattığı enflasyonist ortamın tüm dünyaya hâkim olacağına yönelik beklentiler eşliğinde haftalık bazda yüzde 2 değer kaybetti. Ons altın, perşembe gününe 4 bin 450 dolardan başladı. Altın, Ocak 2026'da ulaştığı 5 bin 598 dolarlık zirvenin altında seyrediyor. Yurt içi piyasalarda da gram altın tarafında yaşanan gelişmeler yatırımcı tarafından yakından takip ediyor. İşte altın piyasalarında son durum…
Giriş Tarihi: 04.06.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 07:42