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Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

Altın fiyatları, Orta Doğu belirsizliğinin yarattığı enflasyonist ortamın tüm dünyaya hâkim olacağına yönelik beklentiler eşliğinde haftalık bazda yüzde 2 değer kaybetti. Ons altın, perşembe gününe 4 bin 450 dolardan başladı. Altın, Ocak 2026'da ulaştığı 5 bin 598 dolarlık zirvenin altında seyrediyor. Yurt içi piyasalarda da gram altın tarafında yaşanan gelişmeler yatırımcı tarafından yakından takip ediyor. İşte altın piyasalarında son durum…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 07:42
Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

Altın fiyatları mayıs ayı boyunca küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelerin baskısı altında fiyatlandı. Altın, perşembe günü ons başına yaklaşık 4.450 dolardan işlem gördü. Bahreyn ve Kuveyt'in Orta Doğu'daki sorunlara dahil olması barış umutlarını askıya aldı. Gram altın fiyatları da yeni gelişmelere göre şekilleniyor. İşte detaylar…

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NEDEN BASKI ALTINDA

Orta Doğu'da aylardır devam eden çatışmaların nisan ayında bir ateşkesle beraber sona ermesi bekleniyordu. Ancak ateşkes tam anlamıyla gerçekleşmedi ve tarafların karşılıklı saldırıları sürdü. Son olarak İran'ı ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn'e füze atması ABD'nin ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nı vurması gerilimi tırmandırdı. Gelişmeler emtia piyasaları üzerinden etkili oldu.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

Son olarak İran'ı ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn'e füze atması ABD'nin ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nı vurması gerilimi tırmandırdı. Gelişmeler emtia piyasaları üzerinden etkili oldu.

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Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

FAİZLER YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDEBİLİR

Saldırılar Hürmüz Boğazı'nın uzun süre daha kapalı kalacağı, enflasyonun yeniden körükleneceği ve yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentilerini artırdı. ABD'de Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskıları yoğunlaşmaya devam ederse Fed'in yakında faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

ALTINI ETKİLEYEN 3 NEDEN

Ham petrolün yükselmesi, Hazine tahvil getirilerinin artması ve ABD-İran çatışmasının hararetlenmesi getiri sağlamayan metaller üzerinde baskının oluşmasına yol açtı. Güçlü dolar ve zayıf hisse senetleri ekonomik görünümüm üzerinde etkili oldu.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

ABD PİYASALARINDA OLUMSUZ GÖRÜNÜM

Petrol ve hazine tahvillerinde getirilerin yükselmesi ABD piyasalarına da olmuşuz yansıdı. S&P 500 endeksi %0,7 düşüşle 7.553,68 puana geriledi.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

Dow Jones Sanayi Endeksi %1,2 düşüşle 50.687,07 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,9 kayıpla 26.853,98 puana ve Russell 2000 endeksi %1,3 düşüşle 2.893,50 puan oldu. ABD TÜFE'si nisan ayında yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

Öte yandan son 16 ayın en yüksek ADP verisi elde edilirken ISM Hizmetler PMI endeksi Mayıs ayında 53,6'dan 54,5'e yükseldi.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, tezgah üstü işlemler de dahil olmak üzere küresel altın talebi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1.231 tona ulaştı. Bu rakamlar ise Ocak-Mart döneminde kaydedilen en yüksek seviye oldu. Polonya yılın ilk çeyreğinde rezervlerine 31 ton altın ekledi. Çin Halk Bankası ise 7 ton daha aldı.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 605 lira seviyelerinden işlem görmeye devam etti. Gram altın fiyatların son 24 saat içinde yukarı yönlü yüzde 0,83 hareket etti.

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.598,55
SATIŞ: 6.599,24

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.794,00
SATIŞ: 10.888,00

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.273,96
SATIŞ:43.106,09

Altın fiyatlarını düşüren 3 gelişme: Talep tarafı destekliyor... İşte son durum...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.063.00
SATIŞ:43.406,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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