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Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen gelecek döneme ilişkin net sinyal vermemesi, altın fiyatlarında belirsizliği artırdı. Ekim ayında yüzde 2,5 değer kaybeden ons altın, üst üste ikinci aylık düşüşüne hazırlanırken analistlerden daha sert düşüş uyarısı geldi. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 07:50
Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

ABD Merkez Bankası (Fed), milyonlarca yatırımcının ve piyasaların kilitlendiği kritik toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı.

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararının ardından yeniden düşüşe geçti. Üç işlem seansında art arda sınırlı yükseliş kaydeden spot altın, yatırımcıların para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri değerlendirmesiyle geriledi. Piyasalar, yıl sonuna kadar faizlerin nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçları için ABD'nin yeni enflasyon verilerini bekliyor.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

ALTIN DÜŞÜŞÜNÜ İKİNCİ AYA TAŞIYOR

Fed kararı öncesi 4067 dolar seviyesinde bulunan ons altın kararın ardından düşüşe geçti. Faiz kararının ardından spot altın yüzde 0,4 düşüşle 4.051,91 dolardan işlem gördü.

Uluslararası piyasalarda ons altın anlık olarak yüzde 1'e yakın kayıpla 4.036 dolardan işlem görüyor.

Son fiyatıyla aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın, eylül ayının ardından ekimde de aylık kayba ilerliyor.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed faiz kararı öncesinde 6530 TL civarında olan gram altın ise kararın ardından 6.466 TL'ye kadar geriledi.

Yeni günde gram altın yüzde 0,66 düşüşle 6.473,002 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

Çeyrek altın 10.583,36 TL, yarım altın 21.166,72 TL, ziynet altın ise 42.203,97 TL ve son olarak Cumhuriyet altınının fiyatı 43.724 TL seviyesinde.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

FED FAİZİ SABİT TUTTU, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge faiz oranını 10'a karşı 2 oyla sabit tutma kararı aldı. Piyasalarda büyük ölçüde beklenen kararın ardından yatırımcılar, Fed'in bir sonraki adımına ilişkin mesajlara odaklandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, bankanın gelecek sonbahardan itibaren yıllık politika toplantılarının sayısını sekizden altıya düşürebileceğine ilişkin açıklaması da gündeme geldi.

Piyasalarda aralık ayında faiz artışı ihtimali değerlendirilmeye devam ediyor. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırması, para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİSİNDE

Yatırımcılar, perşembe günü açıklanması beklenen eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksini takip ediyor. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan veri, fiyat baskılarının seyrine ilişkin önemli bilgiler sunacak.

PCE verisinin beklentilerden farklı gelmesi, faiz oranlarının yıl sonuna kadar izleyeceği yola ilişkin piyasa tahminlerini etkileyebilir. Bu nedenle açıklama, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından önem taşıyor.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ KAYIPLAR ALTINI DA ETKİLİYOR

Altın, küresel hisse senedi piyasalarındaki satış baskısından da etkileniyor. Yatırımcılar, yapay zekâ yatırımlarına yönelik harcamaların şirketlerin nakit akışları üzerindeki etkisini değerlendiriyor.

Geçen hafta yapay zekâ kaynaklı hisse senedi düşüşleri sırasında bazı yatırımcıların diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak amacıyla altın sattığı belirtiliyor. Bu satışlar, değerli metalin temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesinde etkili oldu.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DESTEĞİNİ KORUYOR

Fiyatlardaki kısa vadeli baskıya rağmen merkez bankalarının altın alımları, piyasaya uzun vadeli destek sağlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Goldman Sachs tahminlerine göre merkez bankaları ağustos ayında 79 ton altın satın aldı. Bu miktarın, 2022 öncesindeki ortalama aylık alım hacminin yaklaşık beş katına karşılık geldiği belirtiliyor. Çin'in aynı dönemde 25 ton altın aldığı aktarılıyor.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

The Gold Bullion Company Genel Müdürü Rick Kanda, merkez bankalarının alımlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli merkez bankası talebi altının zaman içinde değer kazanmasına yardımcı olabilir. Ya da en azından sağlam bir fiyat tabanı sağlayabilir."

Kanda, merkez bankası alımlarının faiz oranları, yatırımcı güveni ve jeopolitik belirsizlik gibi unsurlarla birlikte altın talebini desteklediğini belirtti. Kanda, değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte, sürekli merkez bankası talebi uzun vadede fiyatları korumaya yardımcı olabilir."

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

ALTINDA KRİTİK SEVİYE KIRILIRSA AŞAĞI YÖNLÜ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Günlük teknik görünümde ons altın, 100 günlük basit hareketli ortalamanın ve 20 günlük Bollinger orta bandının altında bulunuyor. Bu tablo, son toparlanma çabasının henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini gösteriyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 40 seviyesinde bulunuyor. Göstergenin 50'nin altında kalması satış baskısına işaret ederken 30'un üzerinde olması, altının henüz aşırı satım bölgesine girmediğini gösteriyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 4.005 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak izleniyor. Alt Bollinger bandına karşılık gelen bu seviyenin kırılması, satış baskısını artırabilir. Böyle bir senaryoda psikolojik açıdan önemli 4.000 dolar sınırı gündeme gelebilir. Bu seviyenin altında ise önceki fiyat hareketlerinde önem kazanan 3.940 dolar bölgesi takip edilebilir.

Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

YUKARI HAREKETTE 4.120 DOLAR İZLENECEK

Altının toparlanması durumunda ilk önemli direnç 4.120 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu bölgeyi aşması kısa vadeli satış baskısını hafifletebilir. Sonraki dirençler ise 4.218 ve 4.235 dolar olarak öne çıkıyor.

4.218 dolar, 100 günlük basit hareketli ortalamaya karşılık gelirken 4.235 dolar üst Bollinger bandı seviyesinde bulunuyor. Bu bölgelerin aşılması teknik görünümde iyileşmeye işaret edebilir. Ancak fiyatın bu seviyelerde yeniden satışlarla karşılaşma riski de bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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