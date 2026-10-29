Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen gelecek döneme ilişkin net sinyal vermemesi, altın fiyatlarında belirsizliği artırdı. Ekim ayında yüzde 2,5 değer kaybeden ons altın, üst üste ikinci aylık düşüşüne hazırlanırken analistlerden daha sert düşüş uyarısı geldi. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 07:50