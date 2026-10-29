Altın için derin düşüş korkusu! Gram altın ne kadar oldu? İşte Fed sonrası güncel rakamlar

ALTINDA KRİTİK SEVİYE KIRILIRSA AŞAĞI YÖNLÜ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Günlük teknik görünümde ons altın, 100 günlük basit hareketli ortalamanın ve 20 günlük Bollinger orta bandının altında bulunuyor. Bu tablo, son toparlanma çabasının henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini gösteriyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 40 seviyesinde bulunuyor. Göstergenin 50'nin altında kalması satış baskısına işaret ederken 30'un üzerinde olması, altının henüz aşırı satım bölgesine girmediğini gösteriyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 4.005 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak izleniyor. Alt Bollinger bandına karşılık gelen bu seviyenin kırılması, satış baskısını artırabilir. Böyle bir senaryoda psikolojik açıdan önemli 4.000 dolar sınırı gündeme gelebilir. Bu seviyenin altında ise önceki fiyat hareketlerinde önem kazanan 3.940 dolar bölgesi takip edilebilir.