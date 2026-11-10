Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

"Biz altın tarafında yine ons altında 4.000 dolar seviyesini destek, gram altın tarafında 6.500 lira seviyesini takip ediyor olacağız. Orta ve uzun vadede yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcı, nakde ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmeli. Çünkü 9 aydır baskılanan bir altın piyasası var ama koşullar ve şartlar değişti.

Demokratların çoğunluğu almasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 4.200 - 4.400 dolar seviyeleri teknik olarak takibimizde olacak. Gram altın tarafında da orta vadede 7.000 lira seviyesinin üzerini takip etmeye devam edeceğiz."