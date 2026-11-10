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Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

Haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselen altın fiyatları yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle geriledi. Ons altın 4.100 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın ise 6.650 TL'nin altına sarktı. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde uzmanlardan sert hareket uyarısı geldi. İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 07:53
Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

Küresel piyasalarda altın fiyatları, salı günü yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle düşüşe geçti. Bir önceki işlem gününde yüzde 1'in üzerinde değer kazanan ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde geriledi.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

ALTIN SATIŞ BASKISIYLA DÜŞTÜ

ABD enflasyon verisi öncesinde satış baskısıyla karşı karşıya kalan altının ons fiyatı 4.113 dolara geriledi. Yeni günün ilk saatlerinde ons altın 4.110,75 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Altın haftanın ilk işlem günü 4.141,68 dolara kadar yükselmişti. Böylece 27,91 dolarlık düşüş yaşandı.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Gram altın da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüş gösteriyor. 6.681,78 TL seviyesindeki önceki kapanışının ardından gerileyen gram altın, 6.638,95 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içerisinde 6.634,68 TL'ye kadar düşen gram altının en yüksek seviyesi 6.696,33 TL olarak kaydedildi.

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Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

Çeyrek altın 10.854,69 TL, yarım altın 21.709,37 TL, ziynet altın ise 43.285,97 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını 44.785 TL'den, ata altın 45.019,56 TL, gremse altın 108.886,06 TL ve iki buçuk altın 108.153,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

KAR SATIŞLARI ETKİLİ OLDU

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi kâr satışlarıyla değerlendirdi.

Rodda, piyasadaki hareketliliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada sadece bir miktar hareketlilik var. Fiyatlar ABD seansı sırasında ulaşılan zirvelerden geri çekiliyor. Bu durum kâr satışlarına bağlanabilir."

Rodda, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve petrol fiyatlarının seyrinin de altın piyasası üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

Analist, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmayı tırmandırmaktan kaçınması ve petrol fiyatlarının gerilemesinin altın açısından olumlu olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmayı tırmandırmak istemediği bir durum görmeye devam edersek ve bunun sonucunda petrol fiyatları tersine dönerek düşerse, bu durum dolar, enflasyon ve faiz beklentileri üzerindeki etkisi nedeniyle altın için oldukça faydalı olacaktır."

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

YÜKSEK FAİZ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Faiz beklentileri altın fiyatları açısından önemini koruyor. Çünkü faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcılara faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Bu durum, altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Gün içinde açıklanması beklenen tüketici fiyat endeksi (CPI) verisinin ardından cuma günü üretici fiyat endeksi (PPI) takip edilecek.

Açıklanacak verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

4.100 DOLAR DESTEĞİ KRİTİK

Ons altının 4.113,77 dolara gerilemesinin ardından teknik seviyeler yatırımcıların takibine girdi. 4.100 dolar seviyesi, kısa vadede ilk önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin korunması halinde altın fiyatlarında toparlanma denemeleri görülebilir. Ancak satış baskısının artması ve 4.100 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda aşağıdaki destek bölgeleri gündeme gelebilir.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

Altında takip edilen destek seviyeleri şöyle:

  • 4.100 dolar: İlk önemli destek.

  • 4.080 dolar: 4.100 doların kaybedilmesi halinde takip edilecek seviye.

  • 4.030 dolar: Aşağı yönlü hareketin devamında öne çıkan destek.

  • 4.000 dolar: Psikolojik destek noktası.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

YÜKSELİŞ İÇİN 4.140 DOLARIN AŞILMASI GEREKİYOR

Altında yeniden alıcıların güç kazanabilmesi için öncelikle 4.140 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin devamı açısından yeni direnç noktaları izlenecek.

Ons altında takip edilen direnç seviyeleri ise şöyle:

  • 4.140 dolar: İlk aşılması gereken direnç.

  • 4.188 dolar: Bir sonraki önemli direnç.

  • 4.200-4.202 dolar: Kritik direnç bölgesi.

  • 4.223 dolar: Yukarı yönlü hareketin devamında izlenecek seviye.

  • 4.235 dolar: Üst direnç noktası.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

A Haber'de altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Finans Analisti İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.000 - 4.200 dolar aralığını takip edeceğini belirtti.

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

Gram altında da 6 bin-6 bin 500 TL aralığından 6 bin 500-7 bin TL bandına geçildiğini ifade eden Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. Memiş şu ifadeleri kullandı:

Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları

"Biz altın tarafında yine ons altında 4.000 dolar seviyesini destek, gram altın tarafında 6.500 lira seviyesini takip ediyor olacağız. Orta ve uzun vadede yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcı, nakde ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmeli. Çünkü 9 aydır baskılanan bir altın piyasası var ama koşullar ve şartlar değişti.

Demokratların çoğunluğu almasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 4.200 - 4.400 dolar seviyeleri teknik olarak takibimizde olacak. Gram altın tarafında da orta vadede 7.000 lira seviyesinin üzerini takip etmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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