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Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları
Altın için sert hareket uyarısı! Gram altın bugün kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım fiyatları
Haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselen altın fiyatları yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle geriledi. Ons altın 4.100 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın ise 6.650 TL'nin altına sarktı. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde uzmanlardan sert hareket uyarısı geldi. İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 07:53