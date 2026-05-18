Altın ve gümüş faiz baskısında: Fiyatlar neden düşüyor? Gram altın ne kadar oldu?
Altın, geçtiğimiz hafta yüzde 4 geriledikten sonra pazartesi günü hafif toparlandı. Ons altın yeni haftada 4 bin 550 dolar seviyelerinden güne başladı. Enflasyon baskılarının devam etmesi ve faiz indirim beklentilerinin karamsar bir tabloya evrilmesi ile altın fiyatları düşmeye devam etti. Gümüş fiyatları da altına benzer şekilde piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilendi. Gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 07:57