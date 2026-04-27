Altın ve gümüş fiyatlarında baskı artıyor: Fed kararı ve ABD-İran gerilimi yön arayışını derinleştiriyor

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı ve ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilim öncesinde baskı altında kalırken; yatırımcılar merkez bankalarından gelecek mesajlar ve küresel gelişmelerin değerli metallerin yönü üzerindeki etkisini yakından izliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2026 06:48
Altın fiyatları, Pazartesi sabah saatlerinde yaşanan kayıpları geri alarak günü büyük ölçüde yatay bir seyirde geçirdi. Bu toparlanmada, doların bir miktar güç kaybetmesi etkili olurken, yatırımcıların odağında ABD ile İran arasındaki tıkanan barış görüşmelerinin nasıl ilerleyeceği bulunuyor.

Spot altın, seansın erken bölümünde yüzde 0,8 gerilemesinin ardından ons başına 4.707,75 dolar seviyesinde dengelendi. Değerli metal, geçtiğimiz haftada ise dört haftalık yükseliş trendine son vererek yüzde 2,5 düşüş yaşamıştı. Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 kayıpla 4.720,50 dolara geriledi.

Altına destek veren unsurlardan biri de dolar endeksindeki geri çekilme oldu. Basına yansıyan bilgilere göre İran, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik yeni bir teklif iletti.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Önümüzdeki günlerde ABD-İran görüşmelerinde bir ilerleme olup olmayacağı, altının seyrini belirleyecek ana unsur olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Pazar günkü açıklamasında, İran'ın iki aydır süren savaşı bitirmek için müzakere masasına dönmek istemesi halinde kendisini arayabileceğini söyleyerek, Tahran'ın hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı.

Öte yandan Trump, Cumartesi günü ABD'li iki temsilcinin, İran savaşında arabulucu rolü üstlenen Pakistan'a yapacağı ziyareti iptal ederek diplomatik sürece olumsuz bir sinyal gönderdi. Sıkışan barış süreci, Orta Doğu'daki enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken petrol fiyatlarını da yukarı yönlü baskıladı.

Artan petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyon riskini tetikleyebilir. Bu durum da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret ediyor. Altın her ne kadar enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faizler getiri sağlayan varlıkları daha cazip kıldığı için altının cazibesini zayıflatabilir.

Piyasalar şimdi Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda.

Rodda, "Fed'in enerji kaynaklı enflasyon baskılarının yılın geri kalanında politika değişimine gidilmeyeceğine dair bir sinyal verip vermeyeceği, altın fiyatları üzerinde belirleyici olabilir" yorumunu yaptı.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 75,44 dolara gerilerken, platin yüzde 0,1 artarak 2.013,15 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,6 düşüşle 1.487,45 dolara indi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 27 Nisan Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 27 Nisan güncel altın fiyatları…

  • Gram altın: 6 bin 845 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 192 TL
  • Yarım altın: 22 bin 373 TL
  • Cumhuriyet altını: 45 bin 730 TL
  • ONS Altın: 4 bin 727 dolar
Peki, gümüş fiyatları 27 Nisan Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…

27 NİSAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 110,73 TL
  • ONS Gümüş: 76,49 Dolar
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
