Altın ve gümüş fiyatlarında baskı artıyor: Fed kararı ve ABD-İran gerilimi yön arayışını derinleştiriyor

Artan petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyon riskini tetikleyebilir. Bu durum da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret ediyor. Altın her ne kadar enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faizler getiri sağlayan varlıkları daha cazip kıldığı için altının cazibesini zayıflatabilir.