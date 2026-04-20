Altın ve gümüş fiyatlarında belirsizlik! Orta Doğu gerilimi ve enflasyon endişesi baskı yaratıyor

Külçe altın yüzde 1,9'a kadar değer kaybettikten sonra kayıplarının bir bölümünü geri alarak ons başına 4.800 dolar civarında dengelendi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın İran bayraklı bir yük gemisine ateş açarak el koyduğunu açıklarken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'na yaklaşan gemilerin ateşkesi ihlal etmiş sayılacağı uyarısında bulundu. İran'ın cuma günü kritik su yolunun açık olduğunu duyurmasının ardından bazı gemilerin geçişlerini iptal etmesi dikkat çekti.