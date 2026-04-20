Altın ve gümüş fiyatlarında belirsizlik! Orta Doğu gerilimi ve enflasyon endişesi baskı yaratıyor

Altın ve gümüş fiyatlarında belirsizlik! Orta Doğu gerilimi ve enflasyon endişesi baskı yaratıyor

Orta Doğu'daki artan gerilim ve yükselen dolar endeksi altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın 4.800 dolar seviyesinde dengelenirken, piyasalarda belirsizlik ve oynaklık sürüyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? Gram ve ons gümüşte son durum ne? İşte 20 Nisan Pazartesi itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2026 06:55
Altın fiyatları, hafta sonu Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin enerji arzına yönelik riskleri büyütmesi ve enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşımasının ardından geriledi. Savaşın sona ermesine yönelik görüşmelerin geleceğine dair belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Külçe altın yüzde 1,9'a kadar değer kaybettikten sonra kayıplarının bir bölümünü geri alarak ons başına 4.800 dolar civarında dengelendi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın İran bayraklı bir yük gemisine ateş açarak el koyduğunu açıklarken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'na yaklaşan gemilerin ateşkesi ihlal etmiş sayılacağı uyarısında bulundu. İran'ın cuma günü kritik su yolunun açık olduğunu duyurmasının ardından bazı gemilerin geçişlerini iptal etmesi dikkat çekti.

Son gelişmeler, salı günü sona erecek hassas 14 günlük ateşkes öncesinde İslamabad'da yapılması planlanan olası barış görüşmelerine dair beklentileri zayıflattı. Trump bir anlaşma ihtimaline işaret ederken, İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarını sürdürdü. Tahran ise verimli müzakereler için "net bir zemin" bulunmadığını belirtti.

Enerji piyasalarında da hareketlilik dikkat çekti. Petrol ve doğalgaz fiyatları önceki düşüşün ardından sert yükselirken, ABD vadeli endeksleri geriledi.

Dolar endeksinin yüzde 0,3'e kadar yükselmesi, dolar bazlı fiyatlanan altın üzerinde ek baskı yarattı. Sekizinci haftasına giren çatışmalarda kalıcı bir çözümün sağlanamaması piyasalardaki oynaklığı artırdı.

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong, altındaki erken saatlerdeki satışların hafta sonu yaşanan jeopolitik gelişmelerin risk iştahını zayıflatmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Wong, fiyat hareketlerinin yükselişlerde satıştan çok düşüşlerde alım eğiliminin öne çıktığını gösterdiğini ve kısa vadede altının 4.700–4.900 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü.

İran merkezli çatışmanın uzaması, enerji arzında ciddi şoklara yol açarak enflasyon baskılarını artırıyor. Bu durum, merkez bankalarının faizleri yüksek tutma veya artırma ihtimalini güçlendirirken, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir görünüm oluşturuyor. Nitekim altın, şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

Öte yandan yatırımcılar, Trump'ın ABD Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh'ın Senato'daki onay sürecini yakından takip ediyor. Warsh'ın ilerleyen dönemde para politikasında gevşemeye açık sinyaller vermesi altını destekleyebilirken, enflasyon konusunda daha temkinli bir duruş sergilemesi ve faiz indirimi konusunda isteksiz olması fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 20 Nisan Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 20 Nisan güncel altın fiyatları…

  • Gram altın: 6 bin 916 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 307 TL
  • Yarım altın: 22 bin 614 TL
  • Cumhuriyet altını: 46 bin 754 TL
  • ONS Altın: 4 bin 794 dolar
Spot altın, Singapur saatiyle 10:22 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.800,54 dolara geriledi. Gümüş yüzde 0,6 kayıpla 80,41 dolara inerken, platin hafif düşüş gösterdi, paladyum ise yatay seyretti. Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.

Peki, gümüş fiyatları 20 Nisan Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…

20 NİSAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 115,45 TL
  • ONS Gümüş: 80,04 Dolar