Altın ve gümüşte gerileme! Dolar ve petrol etkili oluyor: İşte güncel fiyatlar...

Altın ve gümüş, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD-İran gerilimi petrolü 100 doların üzerine taşırken, artan enflasyon beklentileri faiz indirimi umutlarını zayıflattı. Yüksek faiz beklentisi ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan spot altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? Gram ve ons gümüşte son durum ne? İşte 13 Nisan itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2026 06:29
Spot altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde gerileyerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini test etti. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROLÜ YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Orta Doğu'daki gerilimi artırdı. Bu gelişme petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına neden olurken, artan enerji maliyetleri enflasyon kaygılarını da güçlendirdi.

GÜÇLÜ DOLAR SPOT ALTINI BASKILIYOR

Doların değer kazanması, spot altını diğer para birimlerine göre daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.718,98 dolara geriledi. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 değer kaybetti.

FAİZ BEKLENTİLERİ AĞIRLIK YARATIYOR

Petrol fiyatlarındaki artış, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan spot altının cazibesini azaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda artık ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali zayıf görülüyor. Oysa daha önce yıl içinde iki faiz indirimi bekleniyordu.

SPOT ALTINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalardan bu yana spot altın yüzde 11'den fazla değer kaybetti. Güvenli liman özelliğine rağmen, yüksek faiz ortamı altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Jeopolitik gelişmeler, yükselen petrol fiyatları ve güçlü dolar kombinasyonu, spot altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle faiz beklentilerindeki değişim, kısa vadede fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 13 Nisan Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 13 Nisan güncel altın fiyatları…

  • Gram altın: 6 bin 783 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 94 TL
  • Yarım altın: 22 bin 159 TL
  • Cumhuriyet altını: 46 bin 100 TL
  • ONS Altın: 4 bin 720 dolar
DİĞER DEĞERLİ METALLERDE GÖRÜNÜM

  • Spot gümüş yüzde 2,2 düşüşle geriledi
  • Platin yüzde 0,5 değer kaybetti
  • Paladyum ise yüzde 1 yükseldi
Peki, gümüş fiyatları 13 Nisan Salı gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…

13 NİSAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 106,84 TL
  • ONS Gümüş: 74,300 Dolar