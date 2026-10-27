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Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

Küresel piyasalarda altın, iki günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde dip seviyelerden alımların gelmesi, ons altını 4.000 doların üzerine taşıdı. Gram altın ise yeniden 6.400 TL'nin üzerine çıktı. İşte altın fiyatlarında öne çıkan seviyeler...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:33
Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

Altın fiyatları, geçen haftaki sert düşüşün ardından ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle toparlanma çabasını sürdürüyor. 3975.69 dolara kadar düşerek son 3 ayın en kötü seviyesini gören ons altın yeni günde 4.000 dolar kritik eşiğini bir kez daha aştı.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

ONS ALTIN 4.000 DOLARIN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz haftayı yüzde 4'e yakın kayıpla kapatan ons altın yeni haftaya 3.997 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 4.029 dolara kadar yükseldikten sonra kapanışa doğru 4.000 doların altına gerileyen ons altın yeni günde bir kez daha kritik eşiğin üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle gelen alımlar, altının cuma günü gördüğü üç ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerinden uzaklaşmasını sağladı.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

Ons altın yeni günde 4.017 dolarlık açılışın ardından 4.020 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

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Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dünkü işlemlerde 6.400 TL'nin altına inen gram altın yeni günde 6.435 TL'de yatay seyrediyor.

Çeyrek altın 10.514,17 TL'den, yarım altın 21.028,34 TL'den ve Cumhuriyet altını ise 43.174 TL'den işlem görüyor.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın İranlı yetkililerle Tahran'da görüşmesinin ardından diplomatik çözüm umutları güçlenirken, enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini de hafifletti.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

Petrol fiyatlarındaki düşüşün altına destek verdiğini belirten StoneX Kıdemli Piyasa Stratejisti Bob Haberkorn, "Ham petrolde bir miktar geri çekilme var ve bu altına yardımcı oluyor. Ayrıca bazı dipten alımlar da geliyor" dedi.

Haberkorn, Fed'in açıklamasına kadar işlemlerin sınırlı kalabileceğini belirterek, "Bence Fed'in açıklamasına kadar işlemler hafif olacak ve ne söyleyeceklerini görmek için 4.000 dolar seviyesinde kalacağız" ifadelerini kullandı

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Altın piyasasında yönü belirleyebilecek gelişmelerin başında Fed'in ekim ayı faiz kararı geliyor. Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faizleri yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutması bekleniyordu. Bununla birlikte yıl sonuna ilişkin faiz artışı beklentileri de yatırımcıların gündeminde yer alıyordu.

Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle Fed'in açıklamaları ve gelecek döneme ilişkin para politikası sinyalleri yakından izleniyor.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

4.000 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Altında 4.000 dolar seviyesi, hem psikolojik eşik hem de piyasa pozisyonlanması açısından önem taşıyor. TD Securities değerlendirmesinde, sistematik işlem yapan fonların altın piyasasında satış yönlü pozisyon aldığına dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte altının 4.000 doların altına geriledikten sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıkabilmesi, piyasadaki toparlanma eğilimini ortaya koyuyor. Değerlendirmede 4.092 doların üzerinde kalıcı bir yükselişin, satış yönlü pozisyonların kapatılmasını tetikleyebileceği belirtiliyor

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

Piyasa analisti Muhammad Umair'in değerlendirmesine göre, ons altında toparlanmanın güç kazanması için 4.070 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın 4.250 dolara doğru hareket edebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte analist, altının 4.250 doların altında kalması durumunda kısa vadeli görünümün olumsuzluğunu koruduğunu değerlendiriyor. Dolayısıyla 4.000 doların geri kazanılması önemli olsa da kalıcı yükseliş için daha güçlü bir fiyat hareketine ihtiyaç duyuluyor.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

3.950 DOLARIN ALTINDA 3.800 DOLAR RİSKİ

Altın fiyatlarında aşağı yönlü senaryoda 3.950 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde geri çekilmenin 3.800 dolara kadar derinleşebileceği öngörülüyor.

Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ

Türkiye'de gram altın fiyatını takip eden yatırımcılar açısından ons altındaki hareket tek başına belirleyici değil. Dolar/TL kurundaki değişim de gram altın fiyatına doğrudan etki ediyor. Kurun yükselmesi, ons altındaki düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabilirken kurdaki gerileme, uluslararası piyasalardaki yükselişin etkisini azaltabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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