Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik

Petrol fiyatlarındaki düşüşün altına destek verdiğini belirten StoneX Kıdemli Piyasa Stratejisti Bob Haberkorn, "Ham petrolde bir miktar geri çekilme var ve bu altına yardımcı oluyor. Ayrıca bazı dipten alımlar da geliyor" dedi.

Haberkorn, Fed'in açıklamasına kadar işlemlerin sınırlı kalabileceğini belirterek, "Bence Fed'in açıklamasına kadar işlemler hafif olacak ve ne söyleyeceklerini görmek için 4.000 dolar seviyesinde kalacağız" ifadelerini kullandı