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Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik
Altında 4 bin dolar savaşı! Gram altın ne kadar oldu? İşte yükseliş için sıradaki kritik eşik
Küresel piyasalarda altın, iki günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde dip seviyelerden alımların gelmesi, ons altını 4.000 doların üzerine taşıdı. Gram altın ise yeniden 6.400 TL'nin üzerine çıktı. İşte altın fiyatlarında öne çıkan seviyeler...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:33