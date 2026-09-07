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Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program ve Enflasyon Raporu'nun açıklanmasıyla yıl sonu için enflasyon beklentileri belli oldu. Enflasyon maaş artışlarını belirleyen en kritik ekonomik gösterge. Sadece emekli memur maaşlarını değil, aynı zamanda asgari ücret zammı için de önemli bir referans. Peki, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, 2027 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olabilir? İşte tahminler….
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 11:44