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Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program ve Enflasyon Raporu'nun açıklanmasıyla yıl sonu için enflasyon beklentileri belli oldu. Enflasyon maaş artışlarını belirleyen en kritik ekonomik gösterge. Sadece emekli memur maaşlarını değil, aynı zamanda asgari ücret zammı için de önemli bir referans. Peki, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, 2027 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olabilir? İşte tahminler….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 11:44
Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı, Türkiye'de sadece asgari ücretle çalışanları değil, ücretli çalışan milyonları etkiliyor. Özel sektör maaş zamları da asgari ücret zammına göre yeniden belirleniyor. Milyonları ilgilendiren zam pazarlığı henüz başlamadı. Ancak açıklanan enflasyon tahminleri asgari ücret zammı için beklentileri değiştirdi. İşte detaylar…

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

OCAK 206 ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında asgari ücret zammı yüzde 27 zamla 28 bin 75 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. 2025 yılı yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelmiş, yapılan toplantılar sonrasında yeni asgari geçim ücreti belli oldu.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi işçi, işveren hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi ile belirlenecek. Ekonomik büyüme ve işsizlik gibi veriler de asgari ücretin zam oranında belirlenmesinde enflasyon gibi geçerli olacak.

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Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 artırıldı.

Buna göre;

  • Net asgari ücret: 28.075,50 TL
  • Brüt asgari ücret: 33.030 TL
  • İşverene toplam maliyet: 40.874,63 TL
  • İşverenlere yönelik asgari ücret desteği ise aylık 1.270 TL oldu.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI BELLİ OLDU

Orta Vadeli Program Pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Yılmaz, OVP'ye göre beklenen ekonomik verilerine yönelik tahminleri şu sözlerle açıkladı: Enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama, doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4'e yükseldi.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'ndan da yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 2027 yılı için beklenen enflasyon ise yüzde 21.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Ekonomistler enflasyon tahminleri doğrultusunda asgari ücrete 2027 yılında yapılacak zammın yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişmesini bekliyor.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yeni ücret 33 bin 690 TL olacak. Yüzde 25 zam gelmesi halinde ise asgari ücret yaklaşık olarak 35 bin 094 TL'ye yükselecek.

Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yüzde 30 zam senaryosu gerçekleşirse 28 bin liralık asgari ücret 36 bin 489 TL şeklinde hesaplanacak. Gerçek oran 12 aylık enflasyon oranlarını belli olması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararına göre şekillenecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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