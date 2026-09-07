Asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: Hesaplar şimdiden başladı! 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

OCAK 206 ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında asgari ücret zammı yüzde 27 zamla 28 bin 75 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. 2025 yılı yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelmiş, yapılan toplantılar sonrasında yeni asgari geçim ücreti belli oldu.