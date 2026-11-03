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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranıyla asgari ücret için bir veri daha netleşti. Peki Ocak 2027'de özel sektörde uygulanan en düşük maaş kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki tüm senaryolar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 11:57
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için süreç giderek yaklaşıyor. Asgari ücret zammından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Veriler sonrasında kıdem ve ihbar tazminatından işsizlik maaşına, sosyal destek ödemelerinden stajyer ücretine birçok kalemi doğrudan etkileyen asgari ücret için masadaki zam oranları yeniden şekillendi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelmiş, yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ve işleyişine yönelik kasım ayındaki açıklamalar gündemde olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

EKİM AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.

TÜFE'deki artış, yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 oldu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret belirlenirken gerçekleşen ve beklenen enflasyon verilerinin dikkate alınması bekleniyor. TÜİK tarafından ekim ayında açıklanan verilere göre enflasyon 2026 yılı başından bu yana yüzde 27,52 oldu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Yılın 10 ayında gerçekleşen yüzde 27,52'lik orana göre asgari ücrete en az 35.802,26 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ZAM İÇİN MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Asgari ücrete zam için yıl sonu enflasyon tahminleri de önemli ipuçları veriyor. Bu beklentiler 4 senaryo üzerinde şekilleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

1. SENARYO

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak belirlendi. OVP'ye göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL olması bekleniyor. Bu durumda zam tutarı yaklaşık 7 bin 973 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

2. SENARYO

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahminin mevcut net asgari ücrete yansıtılması durumunda, asgari ücretin 28 bin 75 TL'den 36 bin 396 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 321 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

3. SENARYO

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu oranın mevcut net asgari ücrete uygulanması durumunda, asgari ücretin 28 bin 75 TL'den 36 bin 395,43 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Buna göre zam tutarı yaklaşık 8 bin 320 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

4. SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği de Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Bu tahminin mevcut net asgari ücrete uygulanması durumunda, 28 bin 75 TL olan asgari ücret 36 bin 515,34 TL'ye yükselecek. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 440 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

BÜTÇEDE KRİTİK İPUCU

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre 2027 yılı bütçesi asgari ücret için önemli bir ipucu veriyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Hükümet bütçeye gelir ve damga vergisi istisnasını karşılamak için bu yıl bütçede 1 trilyon 460 milyar lira ayırdı. Geçtiğimiz yıl bu katkı 1 trilyon 92 milyar lira olmuştu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücretteki artışa göre tahmini olarak belirleniyor. Bakıldığında ayrılan kaynağın artış oranının yüzde 33.70 olduğu görülüyor.

Buradaki öngörü asgari ücretteki artışında benzer oranda olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28-30 aralığında şekillendiği düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

BU YIL AYNI FORMÜL İŞLERSE…

Bu yıl ayrılan kaynağın daha yüksek bir oranda olduğu görülüyor. Yüzde 33,70 oranına, 2025'de olduğu gibi uyumlu bir asgari ücret artışı düşünüldüğünde yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışı gerçekleşebilir. Buna göre brüt asgari ücret 42.939 TL'ye çıkarken net asgari ücret 36.500 TL olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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