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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...
Asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranıyla asgari ücret için bir veri daha netleşti. Peki Ocak 2027'de özel sektörde uygulanan en düşük maaş kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki tüm senaryolar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 11:57