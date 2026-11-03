ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

3. SENARYO

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu oranın mevcut net asgari ücrete uygulanması durumunda, asgari ücretin 28 bin 75 TL'den 36 bin 395,43 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Buna göre zam tutarı yaklaşık 8 bin 320 TL olacak.