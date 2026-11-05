ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA| Kendisi asgari etkisi azami! 12 kalemde milyonları ilgilendiren hesap

Yarı zamanlı çalışan anneler ne kadar alacak?

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor İŞKUR, halen her ay için 16 bin 389 bin lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 21 bin 44, yüzde 33.7 artarsa 21 bin 912 liraya çıkacak. İşçi, asgari ücretliyse ve bu ücret yüzde 28.4 artarsa işverenden de aylık 14 bin 37 lira yerine 18 bin 24 lira alacak. Yüzde 33.7 artış halinde ise bu tutar 18 bin 768 lira olacak.