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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA| Kendisi asgari etkisi azami! 12 kalemde milyonları ilgilendiren hesap
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA| Kendisi asgari etkisi azami! 12 kalemde milyonları ilgilendiren hesap
Yeni asgari ücret için geri sayım sürerken olası zam oranlarına göre milyonlarca kişinin gelirinde ve ödeyeceği primlerde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşından kıdem tazminatına, doğum parasından rapor ödeneğine kadar 12 kalem yeniden hesaplanacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:13