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Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra işsizleri, stajyerleri ve sosyal destek alanları da etkileyecek. Peki işsizlik maaşı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tabanı kaç TL'ye çıkacak? İşte iki senaryoya göre kalem kalem hesaplamalar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 08:44
Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Yeni asgari ücret için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak yeni tutar, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, asgari ücrete bağlı çok sayıda ödeme ve desteği de değiştirecek. İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, stajyer ücretleri, doğum izni ödeneği ve bireysel emeklilik katkıları yeni asgari ücrete göre yeniden şekillenecek.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ FARKLI ZAM SENARYOSU

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre iki zam senaryosu ön plana çıkıyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yılı enflasyon tahmininin asgari ücrete yansıtılması durumunda net ücretin 36 bin 48 TL, brüt ücretin ise 42 bin 410 TL olması hesaplanıyor.

2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artışın esas alınması halinde ise net asgari ücretin 37 bin 536 TL'ye, brüt asgari ücretin 44 bin 161 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşının alt ve üst sınırlarını da yükseltecek. Son dört aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt ücretin yüzde 40'ı oranında belirleniyor. Ancak ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. İşsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesiliyor.

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Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Mevcut asgari ücrete göre net işsizlik maaşı 13 bin 111 TL ile 26 bin 223 TL arasında bulunuyor.

Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda işsizlik maaşının en az 16 bin 835 TL, en fazla 33 bin 670 TL olması bekleniyor. Artışın yüzde 33,7 olarak gerçekleşmesi halinde ise tutarlar 17 bin 530 TL ile 35 bin 60 TL aralığına çıkabilecek.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TUTARLAR

Asgari ücret artışı, asgari ücretle çalışanların her hizmet yılı için alabilecekleri en düşük kıdem tazminatını da artıracak.

Mevcut durumda asgari ücretli bir çalışana, çalıştığı her yıl için damga vergisi kesildikten sonra 32 bin 779 TL kıdem tazminatı ödeniyor.

Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde yıllık net kıdem tazminatının 42 bin 88 TL'ye, yüzde 33,7 artması durumunda ise 43 bin 825 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

İHBAR TAZMİNATI ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücret, işten ayrılma veya iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda çalışma süresine bağlı olarak hesaplanan ihbar tazminatlarını da etkileyecek.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Yüzde 28,4'lük zam senaryosuna göre asgari ücretli çalışanlar için hesaplanan ihbar tazminatı tutarları şöyle:

  • 6 aydan az çalışan: 16 bin 672 TL

  • 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan: 33 bin 345 TL

  • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışan: 50 bin 17 TL

  • 3 yıl ve üzeri çalışan: 66 bin 690 TL

Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise iki haftalık ihbar tazminatının 17 bin 360 TL'ye çıkması bekleniyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

STAJYER ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Asgari ücretteki değişim, stajyerlere ödenen en düşük ücretleri de yukarı çekecek. Mevcut hesaplamalara göre 20'den az personeli bulunan iş yerlerinde stajyerlere en az 4 bin 211 TL, daha fazla personeli bulunan iş yerlerinde ise 8 bin 422 TL ödeniyor.

Yüzde 28,4'lük artış halinde stajyer ücretlerinin 5 bin 407 TL ile 10 bin 814 TL aralığına yükselmesi bekleniyor. Yüzde 33,7'lik zam senaryosunda ise bu tutarlar 5 bin 630 TL ile 11 bin 261 TL arasında hesaplanıyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

İŞ ARAYANLARA VERİLEN DESTEKLER DE DEĞİŞECEK

Sosyal yardım programlarından yararlanan ve iş görüşmesine yönlendirilen çalışabilir durumdaki kişilere, bir yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere aylık net asgari ücretin yüzde 10'una kadar iş arama yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere ise bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri tutarında destek sağlanıyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Yüzde 28,4'lük artış senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 604 TL'ye, işe yerleşme desteğinin ise 14 bin 136 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Yüzde 33,7'lik artış halinde iş arama yardımının 3 bin 753 TL, işe yerleşme desteğinin de 14 bin 720 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

BES KATKISI VE OTOMATİK KATILIM PAYI YÜKSELECEK

Asgari ücretteki artış, bireysel emeklilik sisteminde (BES) devlet katkısı tutarını ve otomatik katılım sistemindeki en düşük çalışan payını da etkileyecek.

Mevcut durumda 990,90 TL olan en düşük çalışan payının, asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde 1.272 TL'ye, yüzde 33,7 artması halinde ise 1.324 TL'ye çıkması hesaplanıyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

ANNELERİN DOĞUM RAPOR PARASI ARTACAK

Asgari ücret artışının etkilediği ödemeler arasında doğum iznindeki annelere verilen iş göremezlik ödeneği de bulunuyor.

Verilen hesaplamalara göre, 168 günlük doğum izni için en az 123 bin 312 TL olan rapor parasının yüzde 28,4'lük artış senaryosunda 158 bin 332 TL'ye, yüzde 33,7'lik artışta ise 164 bin 868 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 21 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Doğum izninin ardından yarı zamanlı çalışmayı tercih eden annelere, çalışılmayan süre için İŞKUR tarafından brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılıyor. Birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120, üçüncü çocukta ise 180 gün yarı zamanlı çalışma hakkı bulunuyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Mevcut durumda İŞKUR tarafından aylık 16 bin 389 TL ödeniyor. Asgari ücretin yüzde 28,4 artması halinde bu tutarın 21 bin 44 TL'ye, yüzde 33,7 artması halinde ise 21 bin 912 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Asgari ücretli annelerin işverenden alacağı yarım maaş da zam senaryolarına göre artacak. Yüzde 28,4'lük artışta bu tutarın aylık 18 bin 24 TL, yüzde 33,7'lik artışta ise 18 bin 768 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

Yeni asgari ücret aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Belirlenecek zam oranı, milyonlarca kişinin maaşının yanı sıra sosyal ödemelerini ve tazminat hesaplarını da doğrudan etkileyecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ASGARİ ÜCRET #KIDEM TAZMİNATI #İŞSİZLİK MAAŞI