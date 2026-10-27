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Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar
Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar
Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra işsizleri, stajyerleri ve sosyal destek alanları da etkileyecek. Peki işsizlik maaşı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tabanı kaç TL'ye çıkacak? İşte iki senaryoya göre kalem kalem hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 08:44