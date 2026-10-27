Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! Hangi ödemeler artacak? İşte kalem kalem hesaplamalar

STAJYER ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Asgari ücretteki değişim, stajyerlere ödenen en düşük ücretleri de yukarı çekecek. Mevcut hesaplamalara göre 20'den az personeli bulunan iş yerlerinde stajyerlere en az 4 bin 211 TL, daha fazla personeli bulunan iş yerlerinde ise 8 bin 422 TL ödeniyor.

Yüzde 28,4'lük artış halinde stajyer ücretlerinin 5 bin 407 TL ile 10 bin 814 TL aralığına yükselmesi bekleniyor. Yüzde 33,7'lik zam senaryosunda ise bu tutarlar 5 bin 630 TL ile 11 bin 261 TL arasında hesaplanıyor.