Bayram Mesaisi 2026: Asgari ücretliye 7 bin 707 TL’ye varan ek gelir! İşte maaş maaş mesai tutarları…

Kurban Bayramı ve Mayıs ayındaki resmi tatillerle birlikte çalışanlar toplamda 6,5 güne varan ek mesai hakkı elde etti. Yapılan hesaplamalara göre asgari ücretliler bayram döneminde 7.707 TL'ye kadar ek gelir kazanabilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2026 12:23
Kurban Bayramı döneminde çalışanlar, alacakları bayram mesaisi ücretlerini merak ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, tam süre çalışan asgari ücretliler 7.156 TL ile 7.707 TL arasında ek gelir elde edebilecek.

Mayıs ayında resmi ve dini bayramların yoğunluğu nedeniyle çalışanlar toplamda yaklaşık 6,5 günlük ek mesai hakkı kazanmış oldu.

MAYIS AYINDA 6,5 GÜNLÜK TATİL VE MESAİ FIRSATI

Bu yıl Mayıs ayında:

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • Kurban Bayramı arefe günü (yarım gün)

bir araya gelince toplamda 6,5 günlük resmi tatil oluştu.

Bu da çalışanlar için ek mesai fırsatı anlamına geliyor.

BAYRAM MESAİSİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Bayram mesaisi, resmi ve dini tatillerde çalışan işçilere ödenen ek ücrettir. Yasal uygulamaya göre:

  • Günlük brüt ücret hesaplanır (aylık brüt maaş ÷ 30)
  • Bu tutar ikiyle çarpılarak bayram mesai ücreti bulunur

Arefe gününde 13.00 sonrası çalışma yarım gün ek ücret doğurur.

Ayrıca haftalık tatilin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ek yüzde 50 ödeme yapılır.

HAFTA SONUNA DENK GELEN GÜNLERDE EK ÜCRET

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ödeme oranı artar. Normalde 2 kat yevmiye alınırken, cumartesiye denk gelen günlerde bu oran 2,5 kata kadar çıkabilir.

Bu bayramda yalnızca son gün cumartesiye denk geldiği için o gün için ayrıca yüzde 50 artırımlı ödeme yapılmaktadır.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN MESAİ HESABI

2026 yılı için brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlenmiştir.

  • Günlük brüt ücret: 33.030 ÷ 30 = 1.101 TL
  • Bayram mesaisi (günlük): 1.101 TL + 1.101 TL = 2.202 TL

Arefe günü yarım gün için ek ödeme: 550,5 TL

Cumartesi günü için ek ödeme: 1.651,5 TL

KURBAN BAYRAMI TOPLAM EK GELİR

  • 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta çalışanlar: 2.202 TL
  • Kurban Bayramı tam çalışma: 4.404 TL
  • Arefe günü dahil toplam: 4.954,5 TL
Tüm resmi tatillerde çalışan bir asgari ücretli için toplam kazanç:

  • 7.156 TL ile 7.707 TL aralığında değişmektedir
  • Cumartesi etkisiyle üst sınır 7.707 TL'ye ulaşmaktadır
  • Net ödeme yaklaşık 6.080 TL civarındadır
NET MAAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİ

Tüm ek ödemeler dahil edildiğinde, asgari ücretli bir çalışanın aylık net geliri yaklaşık 34.158 TL seviyesine çıkabilmektedir.

BRÜT MAAŞA GÖRE BAYRAM MESAİSİ HESAPLARI

35.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 1.166,67 TL
  • Tatil ek ödeme (6,5 gün): 7.583,33 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 1.750 TL
  • Toplam: 42.583,33 TL (veya 44.333,33 TL)
40.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 1.333,33 TL
  • Tatil ek ödeme: 8.666,67 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.000 TL
  • Toplam: 48.666,67 TL (veya 50.666,67 TL)
50.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 1.666,67 TL
  • Tatil ek ödeme: 10.833,33 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.500 TL
  • Toplam: 60.833,33 TL (veya 63.333,33 TL)
60.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 2.000 TL
  • Tatil ek ödeme: 13.000 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.000 TL
  • Toplam: 73.000 TL (veya 76.000 TL)
75.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 2.500 TL
  • Tatil ek ödeme: 16.250 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.750 TL
  • Toplam: 91.250 TL (veya 95.000 TL)
100.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 3.333,33 TL
  • Tatil ek ödeme: 21.666,67 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 5.000 TL
  • Toplam: 121.666,67 TL (veya 126.666,67 TL)
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
