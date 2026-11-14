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Bitcoin'de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Kripto para piyasalarında satış baskısı giderek artarken Bitcoin fiyatında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, 68 bin dolar seviyesinin altına düşerek ağustos ayından bu yana en düşük değerini gördü. Ekim ayının başından itibaren yüzde 20'yi aşan kayıp yaşayan Bitcoin'deki düşüşte, teknoloji piyasalarındaki dalgalanmalar ve yapay zeka şirketi Anthropic'in planlanan halka arzı öne çıktı. Yatırımcılar ise düşüşün ardından Bitcoin'in yeniden yükselişe geçip geçemeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:03