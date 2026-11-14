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Bitcoin'de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Kripto para piyasalarında satış baskısı giderek artarken Bitcoin fiyatında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, 68 bin dolar seviyesinin altına düşerek ağustos ayından bu yana en düşük değerini gördü. Ekim ayının başından itibaren yüzde 20'yi aşan kayıp yaşayan Bitcoin'deki düşüşte, teknoloji piyasalarındaki dalgalanmalar ve yapay zeka şirketi Anthropic'in planlanan halka arzı öne çıktı. Yatırımcılar ise düşüşün ardından Bitcoin'in yeniden yükselişe geçip geçemeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:03
Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Kripto para piyasalarında artan satış işlemleri Bitcoin fiyatını aşağı çekti. 14 Kasım Cumartesi günü yüzde 1,61 değer kaybeden Bitcoin, 67 bin 34,6 dolar seviyesine geriledi.

Gün içerisinde 67 bin dolar sınırının da altını gören kripto para, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Ekim ayının başından itibaren yaşanan kayıp ise yüzde 20'yi aştı.

Piyasadaki olumsuz görünümde teknoloji sektöründeki belirsizlikler ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelik tutumundaki değişim etkili oldu.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

ANTHROPIC'İN 64,4 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZI GÜNDEMDE

Bitcoin fiyatındaki düşüşün nedenleri arasında yapay zeka şirketi Anthropic'in planladığı büyük çaplı halka arz da gösteriliyor.

Şirketin halka arz aracılığıyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Halka arza yönelik yatırımcı talebinin ise satışa sunulması planlanan hisse miktarının altı katına ulaştığı ifade ediliyor.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Bu gelişme, yatırımcıların halka arzda yer alabilmek amacıyla Bitcoin gibi hızlı şekilde nakde dönüştürülebilen varlıklarını satabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.

Öte yandan Nvidia'nın üst yönetiminde yaşanan değişikliklerin ardından teknoloji hisselerinde görülen dalgalanmalar da piyasalardaki tedirginliği artırdı. Bununla birlikte analistler, Bitcoin'deki değer kaybının doğrudan Nvidia kaynaklı gelişmelerle açıklanamayacağına dikkat çekiyor.

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Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

BİTCOİN'DEKİ SATIŞ BASKISININ ARKASINDA NE VAR?

Kripto para piyasasındaki düşüşte kurumsal yatırımcıların pozisyonlarına ilişkin belirsizlikler de etkili oluyor.

Özellikle Strategy şirketinin MSCI endekslerinden çıkarılma ihtimali, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Böyle bir karar alınması durumunda ilgili endeksleri izleyen fonların ellerindeki Strategy hisselerini satmak zorunda kalabileceği endişesi piyasada baskı oluşturuyor.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Bunun yanı sıra Bitcoin fiyatının daha da düşeceği beklentisiyle açılan pozisyonların yüksek seviyelerde bulunması ve BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan yaşanan para çıkışları da piyasadaki temkinli havayı güçlendiriyor.

Satış baskısının değerli metallere de yayılması, yaşanan hareketin yalnızca kripto para piyasasıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların farklı varlık gruplarında risklerini azaltmaya ve borçlanmaya dayalı pozisyonlarını küçültmeye yöneldiği değerlendiriliyor.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

BİTCOİN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından piyasaların en çok merak ettiği konulardan biri de fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği oldu.

Strive Üst Yöneticisi Matt Cole, Bitcoin'in SpaceX halka arzından önce yüzde 19 oranında değer kaybettiğini hatırlattı. Cole'un değerlendirmesine göre Anthropic'in planlanan halka arzı öncesinde Bitcoin'de yaşanan gerileme de yaklaşık yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

SpaceX halka arzının tamamlanmasının ardından Bitcoin'in yeniden yükselişe geçmesi, yatırımcılar arasında benzer bir hareketin yaşanabileceği beklentisini gündeme getirdi.

Ancak geçmişte yaşanan fiyat hareketlerinin tekrarlanacağına ilişkin kesin bir öngörü bulunmuyor. Anthropic'in halka arzının ardından Bitcoin'in nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

15 YILDIR HAREKETSİZ OLAN BİTCOİN CÜZDANINDAN 5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Kripto para piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise uzun yıllardır işlem yapılmayan bir Bitcoin cüzdanında yaşandı.

2011 yılından bu yana hareketsiz olduğu belirtilen cüzdandan yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 75 Bitcoin transfer edildi.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Transferin, uzun süredir kullanılmayan kripto varlıkların mülkiyetine ilişkin bir davayla bağlantılı hukuki bildirimin ardından gerçekleştiği aktarıldı.

İşlem, yaklaşık 15 yıldır hareket görülmeyen cüzdanın hâlâ kontrol edilebildiğini ortaya koydu. Ancak Bitcoin transferinin doğrudan söz konusu hukuki süreç nedeniyle yapılıp yapılmadığı henüz açıklığa kavuşmadı.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM: BITCOIN, ETHEREUM VE XRP KAÇ DOLAR?

Bitcoin'deki düşüşün etkisi diğer kripto para birimlerinde de hissedildi. 14 Kasım Cumartesi günü altcoin piyasasında ise farklı yönlerde hareketler görüldü.

Günün öne çıkan kripto para fiyatları şöyle sıralandı:

  • Bitcoin (BTC): Yüzde 1,61 düşüşle 67.034,6 dolar
  • Ethereum (ETH): Yüzde 0,35 düşüşle 1.904,97 dolar
  • XRP: Yüzde 1,57 düşüşle 0,9964 dolar
  • Solana (SOL): Yüzde 3,27 düşüşle 75,96 dolar
  • BNB: Yüzde 0,48 yükselişle 621,31 dolar
  • Cardano (ADA): Yüzde 0,65 yükselişle 0,1846 dolar

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Meme coin piyasasında da karışık bir görünüm öne çıktı. Dogecoin yüzde 0,31, Shiba Inu yüzde 1,53 değer kaybederken TRUMP isimli meme coin günlük bazda yatay bir seyir izledi.

Bitcoin’de büyük kayıp! 68 bin doların altını gördü, gözler yeniden yükselişte

Kripto para piyasasında yatırımcıların odağında, Bitcoin'in 68 bin dolar seviyesini yeniden aşıp aşamayacağı ve teknoloji sektöründeki gelişmelerin risk iştahını nasıl etkileyeceği bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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