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Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay'ın ardından TBMM'ye işaret etti

Yargıtay, çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin emsal bir karara imza attı. A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç staj ve çıraklık sigortası mağdurları için Yargıtay'ın açık kapı bıraktığını söyleyerek TBMM'ye işaret etti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:56
Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

Yargıtay'ın staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik başlangıcına sayılmasına ilişkin verdiği karar, yüz binlerce stajyer ve çıraklık sigortalısının gündeminde yer almaya devam ediyor. Mali Müşavir Mustafa Genç, kararın detaylarını değerlendirerek Yargıtay'ın davayı reddetmesine rağmen belirli durumlar için önemli bir istisna bıraktığını söyledi.

Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

STAJ VE ÇIRAKLIK EMEKLİLİK BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

A Haber muhabiri Erşan Karaca'ya konuşan Mustafa Genç, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının staj ve çıraklık dönemlerinde verilen sigorta numaralarının emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmesini talep ettiğini hatırlattı. Genç, mevcut mevzuata göre bunun mümkün olmadığını belirterek, çırak ve stajyerler adına ödenen primlerin normal işçi statüsünde değerlendirilmediğini söyledi.

Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Karara konu olan davada bir vatandaşın, stajyer olarak değil fiilen çalışan işçi gibi görev yaptığını öne sürerek iş mahkemesine başvurduğunu aktaran Genç, yerel mahkemenin bu talebi kabul ettiğini, ardından Bölge Adliye Mahkemesinin de kararı onadığını belirtti.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun kararı temyiz ettiğini kaydeden Genç, dosyanın Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından incelendiğini söyledi.

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Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

Genç, Yargıtay'ın dosyada usule ilişkin eksiklikler tespit ettiğini ve kararı bozarak davayı reddettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamasında Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Özetle bu iş akdi olmayıp sadece hastalık sigortası, iş kazası sigortası, meslek hastalığı ve analık sigortası kısa vadeli sigorta kolu olduğu için bu çırak aday ve stajyerler, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği bu hakları kullanıyorlar. Normal bir emeklilik gibi yaşlılık sigortası, malullük sigortası, ölüm sigortası ve düzenli gelir elde etmek için uzun vadeli sigorta koluna tabi değiller. Dolayısıyla Yargıtay buna atıf yaparak bu davayı reddetti."

Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

YARGITAY AÇIK KAPI BIRAKTI

Mustafa Genç, Yargıtay'ın kararında önemli bir ayrıntının bulunduğunu belirterek, stajyer veya çırak olarak görünen kişinin fiilen üretimde çalıştığını ve normal işçi gibi görev yaptığını ispatlaması halinde farklı bir değerlendirme yapılabileceğine dikkat çekti.

Genç, "Yargıtay burada bir açık kapı da bırakıyor, tamamen kapatmıyor. Eğer çalışan stajyer veya çırak üretim yapmışsa ve bunu belgeleyebiliyorsa, ispatlayabiliyorsa buradan tekrar normal çalışma statüsünü kabul eder mahkeme. İspatlaması halinde emeklilik başlangıcı olarak değerlendirebilir diyor" dedi.

Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

GÖZLER MECLİSTEKİ KANUN TEKLİFİNDE

Yaklaşık 1,9 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen staj ve çıraklık sigortası konusunda Meclis'te çeşitli kanun tekliflerinin bulunduğunu ifade eden Genç, önümüzdeki dönemde yeni bir yasal düzenleme ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Karar, mevcut mevzuatta staj ve çıraklık sürelerinin doğrudan emeklilik başlangıcı sayılmadığını ortaya koyarken, fiili çalışma ve üretim faaliyetinin ispatlanması halinde yargı yoluyla farklı sonuçlar alınabileceğine işaret ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#A HABER #YARGITAY #TBMM