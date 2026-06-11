Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Karara konu olan davada bir vatandaşın, stajyer olarak değil fiilen çalışan işçi gibi görev yaptığını öne sürerek iş mahkemesine başvurduğunu aktaran Genç, yerel mahkemenin bu talebi kabul ettiğini, ardından Bölge Adliye Mahkemesinin de kararı onadığını belirtti.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun kararı temyiz ettiğini kaydeden Genç, dosyanın Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından incelendiğini söyledi.