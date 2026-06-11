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Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay'ın ardından TBMM'ye işaret etti
Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay'ın ardından TBMM'ye işaret etti
Yargıtay, çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin emsal bir karara imza attı. A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç staj ve çıraklık sigortası mağdurları için Yargıtay'ın açık kapı bıraktığını söyleyerek TBMM'ye işaret etti.
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:56