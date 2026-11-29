KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kasım ayı ihracat rakamlarının iyi geldiğine işaret ederek, "Kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır." ifadesini kullanmıştı. İhracat ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.