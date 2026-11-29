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Ekonomide yoğun takvim! Asgari ücret, emekli zammı, faiz kararı... Yılın son ayında hangi gelişmeler yaşanacak?
Ekonomide yoğun takvim! Asgari ücret, emekli zammı, faiz kararı... Yılın son ayında hangi gelişmeler yaşanacak?
Türkiye ekonomisinde aralık ayı takvimi enflasyon oranlarının açıklanması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi gibi gelişmelerle yoğun bir sürece girecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan 2027 Bütçesi aralıkta Genel Kurul'da ele alınacak. Aralık ayı içinde asgari ücret için belirlenecek zam oranı ile beraber emekli zammı için yapılacak düzenlemelere yönelik çalışmaların sona ermesi bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 11:45