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EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM'de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?
EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM'de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında belli olmuştu. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin üzerindeki tüm görüşmeler tamamlandı. En düşük aylığın 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Peki fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:12