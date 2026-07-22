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EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM'de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında belli olmuştu. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin üzerindeki tüm görüşmeler tamamlandı. En düşük aylığın 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Peki fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 09:12
EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığını da içeren kanun teklifindeki tüm görüşmeler TBMM'de tamamlandı. En düşük emekli aylığından yararlanan 5 milyonu aşkın kişi konuyla ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor. İşte en düşük emekli maaşı ve emekliye ödeme takvimine ilişkin tüm detaylar…

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık söz talepleri, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve grup başkanvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76 zam hesaplandı. Bu hesaba göre en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi. Enflasyon artışına rağmen maaşı en düşük rakamın altında kalanların aylığı Hazine desteği ile tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Zam kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmaması nedeniyle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılıyor. Geri kalan kısım ise söz konusu yasanın TBMM Genel Kurulu'nda onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek. Aradaki fark ise devlet tarafından karşılana 23.552 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

MAAŞLAR HESAPLARA YATMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan maaşlar hesaplara yatmaya devam ediyor. SSK emeklileri zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatmaya başladı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?
İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi…
SSK maaş ödeme günleri şöyle:
Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
7 olanlar: 18 Temmuz
5 olanlar: 19 Temmuz
3 olanlar: 20 Temmuz
1 olanlar: 21 Temmuz
8 olanlar: 22 Temmuz
6 olanlar: 23 Temmuz
4 olanlar: 24 Temmuz
2 olanlar: 25 Temmuz
0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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