EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı TBMM’de: Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76 zam hesaplandı. Bu hesaba göre en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi. Enflasyon artışına rağmen maaşı en düşük rakamın altında kalanların aylığı Hazine desteği ile tamamlanacak.