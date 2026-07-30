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Emekli maaşı hesabı için 3 kritik tarih! 1999 öncesi, 2008 sonrası nasıl hesaplanacak? İşte SSK, Bağkur emeklisi için detaylar...
Emekli maaşı hesabı için 3 kritik tarih! 1999 öncesi, 2008 sonrası nasıl hesaplanacak? İşte SSK, Bağkur emeklisi için detaylar...
Emekli maaşı hesabı yapılırken çalışma hayatındaki kazançlar dikkate alınıyor. Ek gelirler ise ikinci sigortada etkili. Ancak her yıl güncelleme katsayısı da değişiyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken 1999, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem dikkate alınıyor. Bunlarla beraber aylık hesaplaması yapılırken 4 farklı kriter de işin içine giriyor. Emekli maaşı hesabı nasıl yapılıyor? Emekli olunan tarih aylığı etkiliyor mu? Güncelleme katsayısı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm merak edilenler…
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 07:15