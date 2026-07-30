Emekli maaşı hesabı için 3 kritik tarih! 1999 öncesi, 2008 sonrası nasıl hesaplanacak? İşte SSK, Bağkur emeklisi için detaylar...

2026 YILI İÇİN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12.19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17.76 oldu. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara bu artışlar yansıtılacak. Ayrıca 2025 enflasyonu ve büyümesine göre de güncelleme katsayısı belirlenecek. 2025'de enflasyon % 30.89 oldu. Büyüme ise 3.6 çıktı. Bunma göre güncelleme katsayısı 1.3197 oldu.