EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli maaşı nasıl hesaplanacak? İşte e-devlet’ten zamlı maaş öğrenme formülü

20 bin lira maaş alanlar ne yapacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 20 bin lira taban maaş alanlar için ise hesap farklı yapılacak. Onlar kök maaşlarını yüzde 17.76 oranında artıracak. Çıkan rakamla yüzde 4 ek ödeme ekleyecek. Toplam rakam 23.552 TL'nin altında ise kendilerine hazine desteği de yatırılacak. Eğer bu rakamın üzerinde ise çıkan hesap aylık olarak yatırılacak.