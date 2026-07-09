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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli maaşı nasıl hesaplanacak? İşte e-devlet'ten zamlı maaş öğrenme formülü
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli maaşı nasıl hesaplanacak? İşte e-devlet'ten zamlı maaş öğrenme formülü
Emeklilerin maaş artışları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 zam alacak. Şimdi hesaplama zamanı geliyor. Maaşların kaç lira olacağı ise e-Devlet'teki ek ödeme tutarlarından hesaplanabiliyor. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? e-Devlet'teki hangi rakam zamlı aylığı gösteriyor? İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:15