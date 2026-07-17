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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler, yeni maaşların yatacağı güne çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 zamlı maaşlar bugünden itibaren yatırılmaya başlanıyor. Peki en düşük emekli aylığı alanlar ne kadar alacak? Ek ödeme ne kadar olacak? İşte gün gün ödeme takvimi ve ek ödeme hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 07:33
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Milyonlarca emekliye zamlı ödemeler başlıyor. Yılın ikinci yarısı için maaşlarına yüzde 17,76 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş ödemeleri bugün itibarıyla gerçekleştirilecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 17,76 ZAMLANDI

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı TÜFE verileriyle 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 17,76'lık zam yapıldı. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona 23.552 TL'ye ulaştı. Meclis'te gerekli yasa çalışması başladı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu. En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNE TBMM'DE İLK ONAY

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

TABAN AYLIK ALANLARA NE KADAR YATACAK?

5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Geri kalan kısım ise söz konusu yasanın TBMM Genel Kurulu'nda onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek. Aradaki fark ise devlet tarafından karşılanacak. Ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalanların maaşı hazine desteği ile 23.552 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Kök maaşı daha yüksek olanlar ise yüzde 17,76 zamlı bir şekilde yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

Örneğin 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 29 bin 440 TL yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından fark ödemeleri için bir takvim yayınlanacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:

Mevcut Kök Maaş (TL) Mevcut %4 Ek Ödeme (TL) Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL) %17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL) Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL) Ele Geçecek Net Maaş (TL)
12.000 480 12.480 14.696,45 8.855,55 23.552,00
12.500 500 13.000 15.308,80 8.243,20 23.552,00
13.000 520 13.520 15.921,15 7.630,85 23.552,00
13.500 540 14.040 16.533,50 7.018,50 23.552,00
14.000 560 14.560 17.145,86 6.406,14 23.552,00
14.500 580 15.080 17.758,21 5.793,79 23.552,00
15.000 600 15.600 18.370,56 5.181,44 23.552,00
15.500 620 16.120 18.982,91 4.569,09 23.552,00
16.000 640 16.640 19.595,26 3.956,74 23.552,00
16.269 651 16.920 19.924,94 3.627,06 23.552,00
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Zamlı ek ödeme tutarları e-Devlet'e yüklendi. Emekliler, 4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri ekranlarından güncel ek ödeme tutarlarını görüntüleyebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Bu bölümde yer alan "Ek Ödeme Tutarı", memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76 zamlı tutarı gösteriyor.

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını, 26 ile çarparak ise hesaplarına yatacak toplam aylıklarını hesaplayabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Yeni kök aylık ve ek ödeme hesaplaması şu şekilde

e-Devlet'te Ek Ödeme Tutarı Yeni Kök Aylık (Ek ödeme × 25) Yeni Aylık (Kök + Ek Ödeme) (Ek ödeme × 26) 5510 Ek 19 Ödemesi Hesaba Yatırılacak Tutar
1.200 TL 30.000 TL 31.200 TL - 31.200 TL
1.400 TL 35.000 TL 36.400 TL - 36.400 TL
1.600 TL 40.000 TL 41.600 TL - 41.600 TL
1.800 TL 45.000 TL 46.800 TL - 46.800 TL
2.000 TL 50.000 TL 52.000 TL - 52.000 TL
2.200 TL 55.000 TL 57.200 TL - 57.200 TL
2.400 TL 60.000 TL 62.400 TL - 62.400 TL
2.600 TL 65.000 TL 67.600 TL - 67.600 TL
2.800 TL 70.000 TL 72.800 TL - 72.800 TL
3.000 TL 75.000 TL 78.000 TL - 78.000 TL
3.200 TL 80.000 TL 83.200 TL - 83.200 TL
3.400 TL 85.000 TL 88.400 TL - 88.400 TL
3.600 TL 90.000 TL 93.600 TL - 93.600 TL
3.800 TL 95.000 TL 98.800 TL - 98.800 TL
4.000 TL 100.000 TL 104.000 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

YENİ MAAŞ ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan yani bugünden itibaren almaya başlıyor. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara bugün yeni maaşları yatırılacak. Ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

DUL VE YETİMLERE ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kurdan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimler de yüzde 17.76 zamlı kök aylık ve ek ödeme dahil yeni maaşlarını bağlı oldukları sigorta koluna göre alacak. Dul ve yetimlere dosya numarasının son hanesine göre 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Kök aylığı yapılan zamla birlikte taban aylığın üzerine çıkan dul ve yetim aylığı hak sahipleri, zamlı maaşlarını ödeme günlerinde doğrudan alacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

En düşük emekli aylığı düzenlemesinden etkilenen dosyalarda ise, yasa ve teknik güncelleme ödeme tarihine yetişmediyse önce eski tutar yatırılacak, oluşan maaş farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte ayrıca hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

SGK'nın fark ödemelerine ilişkin kesin takvimi duyurmasının ardından ödeme tarihleri netleşecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Temmuz zammı sonrası en düşük dul ve yetim maaşları ise şu şekilde:

%75 hisseyle 15.000 TL aylık alan bir kişinin ödemesi 17.664 TL'ye yükseldi.
%50 hisseyle 10.000 TL alan bir kişinin aylığı 11.776 TL oldu.
%25 hisseyle 5.000 TL alan bir kişinin aylığı 5.888 TL'ye çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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