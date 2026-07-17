EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler, yeni maaşların yatacağı güne çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 zamlı maaşlar bugünden itibaren yatırılmaya başlanıyor. Peki en düşük emekli aylığı alanlar ne kadar alacak? Ek ödeme ne kadar olacak? İşte gün gün ödeme takvimi ve ek ödeme hesabı...
En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:
|Mevcut Kök Maaş (TL)
|Mevcut %4 Ek Ödeme (TL)
|Ek Ödeme Dahil Mevcut Durum (TL)
|%17,76 Enflasyon Zamlı Yeni Tutar (TL)
|Hazine Desteği (Tamamlama Farkı) (TL)
|Ele Geçecek Net Maaş (TL)
|12.000
|480
|12.480
|14.696,45
|8.855,55
|23.552,00
|12.500
|500
|13.000
|15.308,80
|8.243,20
|23.552,00
|13.000
|520
|13.520
|15.921,15
|7.630,85
|23.552,00
|13.500
|540
|14.040
|16.533,50
|7.018,50
|23.552,00
|14.000
|560
|14.560
|17.145,86
|6.406,14
|23.552,00
|14.500
|580
|15.080
|17.758,21
|5.793,79
|23.552,00
|15.000
|600
|15.600
|18.370,56
|5.181,44
|23.552,00
|15.500
|620
|16.120
|18.982,91
|4.569,09
|23.552,00
|16.000
|640
|16.640
|19.595,26
|3.956,74
|23.552,00
|16.269
|651
|16.920
|19.924,94
|3.627,06
|23.552,00
Yeni kök aylık ve ek ödeme hesaplaması şu şekilde
|e-Devlet'te Ek Ödeme Tutarı
|Yeni Kök Aylık (Ek ödeme × 25)
|Yeni Aylık (Kök + Ek Ödeme) (Ek ödeme × 26)
|5510 Ek 19 Ödemesi
|Hesaba Yatırılacak Tutar
|1.200 TL
|30.000 TL
|31.200 TL
|-
|31.200 TL
|1.400 TL
|35.000 TL
|36.400 TL
|-
|36.400 TL
|1.600 TL
|40.000 TL
|41.600 TL
|-
|41.600 TL
|1.800 TL
|45.000 TL
|46.800 TL
|-
|46.800 TL
|2.000 TL
|50.000 TL
|52.000 TL
|-
|52.000 TL
|2.200 TL
|55.000 TL
|57.200 TL
|-
|57.200 TL
|2.400 TL
|60.000 TL
|62.400 TL
|-
|62.400 TL
|2.600 TL
|65.000 TL
|67.600 TL
|-
|67.600 TL
|2.800 TL
|70.000 TL
|72.800 TL
|-
|72.800 TL
|3.000 TL
|75.000 TL
|78.000 TL
|-
|78.000 TL
|3.200 TL
|80.000 TL
|83.200 TL
|-
|83.200 TL
|3.400 TL
|85.000 TL
|88.400 TL
|-
|88.400 TL
|3.600 TL
|90.000 TL
|93.600 TL
|-
|93.600 TL
|3.800 TL
|95.000 TL
|98.800 TL
|-
|98.800 TL
|4.000 TL
|100.000 TL
|104.000 TL