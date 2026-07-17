EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zamlı ödeme zamanı: Taban aylık alanlar dikkat! İşte hesaba yatacak rakam

TABAN AYLIK ALANLARA NE KADAR YATACAK?

5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılacak.