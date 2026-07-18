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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Yeni maaşları hesaplanan emekliler için fark ödemeleri de bekleniyor. Emekli Sandığı emeklileri ile taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu ay içinde farklar ödenecek. İşte ayrıntılar...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:58
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Milyonlarca emeklinin yeni maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17.76 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 13.52 oranında zam yapıldı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

SSK emeklilerinin yeni maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılmaya başlandı. Bu ödemeler Bağ-Kur emeklileriyle birlikte 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Maaşlar yüzde 17.76 oranında artırılmış olarak ödeniyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise kök maaşlarında yüzde 17.76 oranındaki artışı gördüler. Eğer bu artışa rağmen maaşlar 20 bin lirayı geçmiyorsa kendilerine yine 20 bin lira yatırılacak.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Meclis'te taban maaşı 23 bin 552 TL'ye çıkartan yasa teklifi kanunlaştıktan sonra ise farklar yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Bu durumda 20 bin lira alanlara 3 bin 552 TL fark yatırılacak. Bu rakamın altındaki maaşlar da yine bu maaşa tamamlanacak. Bunun için farklar bu ayın sonunda belirlenecek bir tarihte emeklilere ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

MEMUR EMEKLİLERİ NE YAPACAK?

Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında aldı. Onlara yüzde 13b.52 oranındaki zam yansıtılmadı. 13.52 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Ödeme takvimini Sosyal Güvenlik Kurumu açıklayacak. Memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bazı emekliler de üçer aylık dönemler halinde ödemelerini alıyor. Maaşını üçer aylık halinde alanlara da maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'mayıs-haziran-temmuz' döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'haziran-temmuz-ağustos' döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos-eylül" döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?

Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesi 7 olanlardan başlayarak 17 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlandı. Bugün ise tahsis numarasının son haesi 5 olanlara yapılacak. Ödemeler 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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