Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zam farkı bu ay yapılacak: İşte yatacak rakam
Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Yeni maaşları hesaplanan emekliler için fark ödemeleri de bekleniyor. Emekli Sandığı emeklileri ile taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu ay içinde farklar ödenecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 08:58