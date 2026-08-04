EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı yolda! İşte emekliye yeni zam için 3’lü senaryo

Milyonlarca emekli için Temmuz zammı maratonu sona erdi. Yeni maaşlar hesaplara yatarken gözler taban aylık için zam farkı ödeme takvimine çevrildi. Diğer yandan TÜİK'in açıkladığı Temmuz TÜFE verilerinin ardından ocak artışlarıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. İşte emekliye yeni zam için 3'lü senaryo...
İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zam tablosu:
|Mevcut Maaş (TL)
|%7 Zamlı (TL)
|%9,72 Zamlı (TL)
|%10,67 Zamlı (TL)
|23.552
|25.201
|25.841
|26.065
|24.000
|25.680
|26.333
|26.561
|25.000
|26.750
|27.430
|27.668
|26.000
|27.820
|28.527
|28.774
|27.000
|28.890
|29.624
|29.881
|28.000
|29.960
|30.722
|30.988
|29.000
|31.030
|31.819
|32.094
|30.000
|32.100
|32.916
|33.201
|31.000
|33.170
|34.013
|34.308
|32.000
|34.240
|35.110
|35.414
|33.000
|35.310
|36.208
|36.521
|34.000
|36.380
|37.305
|37.628
|35.000
|37.450
|38.402
|38.735
|36.000
|38.520
|39.499
|39.841
|37.000
|39.590
|40.596
|40.948
|38.000
|40.660
|41.694
|42.055
|39.000
|41.730
|42.791
|43.161
|40.000
|42.800
|43.888
|44.268
|41.000
|43.870
|44.985
|45.375
|42.000
|44.940
|46.082
|46.481
|43.000
|46.010
|47.180
|47.588
|44.000
|47.080
|48.277
|48.695
|45.000
|48.150
|49.374
|49.802
|46.000
|49.220
|50.471
|50.908
|47.000
|50.290
|51.568
|52.015
|48.000
|51.360
|52.666
|53.122
|49.000
|52.430
|53.763
|54.228
|50.000
|53.500
|54.860
|55.335
|51.000
|54.570
|55.957
|56.442
|52.000
|55.640
|57.054
|57.548
|53.000
|56.710
|58.152
|58.655
|54.000
|57.780
|59.249
|59.762
|55.000
|58.850
|60.346
|60.869
|56.000
|59.920
|61.443
|61.975
|57.000
|60.990
|62.540
|63.082