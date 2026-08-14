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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak 2027 için üst üste ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından piyasa katılımcıları da yeni beklentisini açıkladı. Peki 23 bin 552 TL'ye yükselen emekli taban aylığı kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2026 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:32
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklileri için bir zam dönemi daha geride kaldı. 2026'nın ikinci yarısı için kamu çalışanları ve 4C'li emekliler yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Yeni maaşların zam farkıyla birlikte hesaplara yatırılmasının ardından gözler Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ilk oranın belli olmasının ardından üst üste ipuçları gelmeye devam ediyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından piyasa katılımcılarının da beklentisi belli oldu.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK ORAN BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonu kaydedilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk veri de ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, tarafından açıklanan yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseldi. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİLERİ DE AÇIKLANDI

Merkez Bankası 52'si finansal sektör, 16'sı ise reel sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yer aldığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan piyasa temsilcilerinin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a gerilerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e çıktı.

Anket sonuçlarına göre gelecek üç ay için aylık enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 1,67, yüzde 2,08 ve yüzde 1,97 olarak kaydedildi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Hem TCMB'nin hem de piyasanın tahminin yükselmesiyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da yeniden şekillendi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahminine göre yılın geri kalan 6 ayında enflasyon yüzde 8,7 olacak.

Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıllık TÜFE beklentisine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 9,92 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahminlere göre maaşlarına yüzde 8,7 ila yüzde 9,92 oranında zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8,7 artışla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

Piyasanın tahminine göre ise yüzde 9,92 artışla 25 bin 888 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

MASADAKİ DİĞER ORAN

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahmine 6 aylık enflasyon göre ise yüzde 10,67'ye çıkacak.

En düşük emekli maaşı yüzde 10,67'lik tahmine göre ise 26.065 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) TCMB tahmini %8,7 Zamlı (TL) Piyasa tahmini %9,92 Zamlı (TL) FKE tahmini %10,67 Zamlı (TL)
23.552 25.601 25.888 26.065
24.000 26.088 26.381 26.561
25.000 27.175 27.480 27.668
26.000 28.262 28.579 28.774
27.000 29.349 29.678 29.881
28.000 30.436 30.778 30.988
29.000 31.523 31.877 32.094
30.000 32.610 32.976 33.201
31.000 33.697 34.075 34.308
32.000 34.784 35.174 35.414
33.000 35.871 36.274 36.521
34.000 36.958 37.373 37.628
35.000 38.045 38.472 38.734
36.000 39.132 39.571 39.841
37.000 40.219 40.670 40.948
38.000 41.306 41.770 42.055
39.000 42.393 42.869 43.161
40.000 43.480 43.968 44.268
41.000 44.567 45.067 45.375
42.000 45.654 46.166 46.481
43.000 46.741 47.266 47.588
44.000 47.828 48.365 48.695
45.000 48.915 49.464 49.802
46.000 50.002 50.563 50.908
47.000 51.089 51.662 52.015
48.000 52.176 52.762 53.122
49.000 53.263 53.861 54.228
50.000 54.350 54.960 55.335
51.000 55.437 56.059 56.442
52.000 56.524 57.158 57.548
53.000 57.611 58.258 58.655
54.000 58.698 59.357 59.762
55.000 59.785 60.456 60.868
56.000 60.872 61.555 61.975
57.000 61.959 62.654
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 25.601 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 25.888 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 26.065 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 26.088 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 26.381 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 26.561 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 27.175 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 27.480 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 27.668 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 26.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 28.262 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 28.579 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 28.774 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 27.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 29.349 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 29.678 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 29.881 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 28.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 30.436 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 30.778 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 30.988 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 29.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 31.523 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 31.877 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 32.094 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 32.610 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 32.976 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 33.201 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 31.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 33.697 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 34.075 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 34.308 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 32.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 34.784 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 35.174 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 35.414 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 33.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 35.871 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 36.274 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 36.521 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 34.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 36.958 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 37.373 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 37.628 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 35.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 38.045 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 38.472 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 38.734 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık yeniden hesaplandı: İşte Ocak 2027 için yeni zam oranı

Mevcut maaş: 36.000 TL

  • Yüzde 8,7 zamlı: 39.132 TL
  • Yüzde 9,92 zamlı: 39.571 TL
  • Yüzde 10,67 zamlı: 39.841 TL