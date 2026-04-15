Emekli maaşları yeniden hesaplandı! e-Devlet’te görülebiliyor! İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül

2000-2008 ARASI ÇALIŞANLAR

2000-2008 arasında sigorta girişi olanlar için eski gösterge sistemi yerine "güncelleme katsayısı" esas alınıyor. Hesaplama yapılırken, emeklilikten bir önceki yılın ekonomik verileri dikkate alınıyor.

Bu kapsamda hem enflasyon oranı (TÜFE) hem de ekonomik büyüme hızı (GSYH artışı) doğrudan hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışanın bu yıllar arasındaki kazançları, söz konusu verilerle güncellenerek bugünkü değere taşınıyor ve ardından ortalaması alınarak maaşın temeli oluşturuluyor.

Dikkat çeken nokta ise bu dönemde hem enflasyonun hem de büyüme oranının tamamının (yüzde 100'ünün) hesaba katılması.