Emekli maaşları yeniden hesaplandı! e-Devlet’te görülebiliyor! İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül

Milyonlarca çalışan için emekli maaşı hesaplamasında yeni dönem başladı. 2026 yılı başından itibaren emekli olanlar ve SGK'ya dilekçe verenler için emekli aylığı hesaplamasında kullanılan "katsayı" değişti. e-Devlet'te görünen emekli aylıkları tahminleri de bu katsayıya yeniden güncellendi. Aynı zamanda 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılan SSK ve Bağkur emeklileri için maaş hesaplaması için reform çalışmaları başlatıldı. Peki emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? 2026'da emekli olmak avantajlı mı? İşte emekli maaşları için yeni hesaplama formülü...