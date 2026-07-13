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EMEKLİ MEMUR SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi ile memur zamlı maaş ödeme takvimi! Maaşlar ne zaman yatacak?
EMEKLİ MEMUR SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi ile memur zamlı maaş ödeme takvimi! Maaşlar ne zaman yatacak?
Milyonlarca SSK Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi bu hafta zamlı maaşlarını alacak. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olmasına ilişkin yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülecek. Emekli için zamlı ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:23