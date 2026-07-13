EMEKLİ MEMUR SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi ile memur zamlı maaş ödeme takvimi! Maaşlar ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar da 28'nde emekli aylıklarını alacaklar.MEMUR VE MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için yüzde 13.52 zam uygulanacak. Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13.52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye