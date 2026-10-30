Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR ODAKTA

Kasım ayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret sürecine ilişkin gelişmeler de takip edilecek. Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ve işleyişine yönelik açıklamalar gündemde olacak.

Mevcut durumda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni dönem görüşmeleri öncesinde yapılacak açıklamalar, çalışanların ve işverenlerin gündeminde yer alacak.