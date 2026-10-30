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Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

Kasım ayında milyonlarca kişinin gözü Merkez Bankasının enflasyon ve finansal istikrar raporlarıyla TÜİK'in açıklayacağı kritik verilerde olacak. TÜFE verileriyle, memur ve emekliler için 4 aylık zam oranı netleşecek. TBMM'de 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, hükümetin emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri de yakından takip edilecek. Aynı zamanda aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde de önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. İşte Kasım ayı ekonomi takvimi...

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AA
Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 12:24
Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

Türkiye ekonomisinde kasım ayı boyunca yoğun bir gündem takip edilecek. 2027 yılı bütçe görüşmeleri, ekim ayı enflasyon verileri, dış ticaret rakamları, cari işlemler dengesi ve iş gücü istatistikleri piyasaların odağında yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı raporlar ve asgari ücret sürecine ilişkin gelişmeler de yakından izlenecek.

Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

MİLYONLARA ZAM İÇİN GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım'da ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Açıklanacak TÜFE ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları, fiyat hareketlerinin seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alacak.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,07 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kaydedilmişti.

TÜİK, 10 Kasım'da eylül ayı sanayi üretim endeksini duyuracak. Sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 1,9 gerilemişti.

Kritik veri sonrasında memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağkur emeklileri için 4 aylık zam oranı netleşecek.

Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

TBMM'DE BÜTÇE MESAİSİ 27 KASIM'A KADAR SÜRECEK

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasıyla başlayan bütçe maratonu kasım ayında da devam edecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlıkların ve kamu kurumlarının bütçelerine ilişkin görüşmeler ay boyunca sürecek.

Komisyondaki bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Komisyon aşamasının ardından bütçe teklifi TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da 3 Kasım'da İstanbul'da ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Bolat, geçen ay mal ihracatında en yüksek eylül ayı verisine ulaşıldığını belirterek, "Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık." ifadesini kullanmıştı.

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Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON RAPORU 12 KASIM'DA

Kasım ayında ekonomi çevrelerinin yakından takip edeceği gelişmelerin başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı raporlar geliyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Karahan'ın enflasyon tahminlerine ve para politikasına ilişkin vereceği mesajların piyasalarda etkili olması bekleniyor.

Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'e yükseltildiğini açıklamıştı. Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

Merkez Bankası, 27 Kasım'da yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu da yayımlayacak. Raporda finansal istikrara ilişkin gelişmeler ile alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek.

Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

CARİ AÇIK VE BÜTÇE SONUÇLARI İZLENECEK

TCMB, 13 Kasım'da eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da ekim ayına ilişkin bütçe sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, kamu gelirleri ve harcamalarının görünümünü ortaya koyacak.

TÜİK'in 17 Kasım'da ekim ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve konut fiyat endeksini açıklaması bekleniyor.

Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

İŞSİZLİK VE DIŞ TİCARET VERİLERİ AY SONUNDA AÇIKLANACAK

Kasım ayının son günlerinde dış ticaret ve iş gücü istatistikleri gündeme gelecek. TÜİK, 30 Kasım'da ekim ayına ilişkin dış ticaret ve iş gücü verilerini yayımlayacak.

Türkiye'de işsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e yükselmişti. Ekim ayına ilişkin açıklanacak veriler, iş gücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesini sağlayacak.

Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GÜNDEMDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından gözler yıl sonuna kadar yapılması planlanan düzenlemelere çevrildi. En düşük emekli aylığı için seyyanen zam ve enflasyonun üzerinde refah payı olmak üzere iki alternatif değerlendirilirken, söz konusu düzenlemeyi Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR ODAKTA

Kasım ayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret sürecine ilişkin gelişmeler de takip edilecek. Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ve işleyişine yönelik açıklamalar gündemde olacak.

Mevcut durumda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni dönem görüşmeleri öncesinde yapılacak açıklamalar, çalışanların ve işverenlerin gündeminde yer alacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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