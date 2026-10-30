Emekli, memur ve asgari ücret için kritik takvim! Gözler enflasyon, bütçe, refah payında
Kasım ayında milyonlarca kişinin gözü Merkez Bankasının enflasyon ve finansal istikrar raporlarıyla TÜİK'in açıklayacağı kritik verilerde olacak. TÜFE verileriyle, memur ve emekliler için 4 aylık zam oranı netleşecek. TBMM'de 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, hükümetin emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri de yakından takip edilecek. Aynı zamanda aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde de önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. İşte Kasım ayı ekonomi takvimi...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 12:24