Trend Galeri Trend Ekonomi Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin 2027 yılında alacağı ücret için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Yıl sonu için yapılan tahminler 2027 yılında uygulanacak maaşlar için önemli ipuçları veriyor. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor kaç TL alacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kalem kalem ayrıntılı hesap...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 08:01
Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Ocak 2027 zamları için enflasyon tahminleri üzerinden hesaplamalar hızlandı. Hem Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonunu için öngörülen hedef hem de Merkez Bankası'nın beklentileri ile birlikte memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılacak zamma yönelik farklı senaryolar ortaya çıktı.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

ENFLASYON İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28.4 oldu. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43 olarak açıklandı. Hem OVP, hem TCMB'nin, hem de piyasanın tahminin yükselmesiyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da yeniden şekillendi.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

OVP'de yer alna tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayındaki zam oranı yüzde 9,04 olacak.

Yüzde 7'lik oran aşıldığı için memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Bu fark da tahmine göre yüzde 1.91 olacak. Ocak zammı bu fark ile yüzde 7'ye yükselecek.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor. Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu TÜFE beklentisi gerçekleşirse, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 seviyesinde olması öngörülüyor.

Buna göre memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 6,78 olacak. Yüzde 29,43'luk tahmine göre ise zam oranı yaklaşık %8,06'e ulaşacak.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre artırılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 8,7 zamla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

OVP tahminlerine göre emekli taban aylığı 25 bin 681 liraya yükselecek. Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise en düşük emekli aylığının yüzde 9,92 artışla yaklaşık 25 bin 888 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı temmuz ayında 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 6,78 olursa 74 bin 985 TL'ye, yüzde 7 olursa 75 bin 140 liraya, yüzde 8,06 olursa ise 75 bin 884 TL'ye çıkacak. 3 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 6,78'e ulaşırsa 33 bin 665 TL seviyesine, yüzde 7'yi aşarsa 33 bin 734 liraya ulaşacak.

Yüzde 8,06 tahmine göre ise en düşük memur emekli aylığı da 34 bin 69 TL'ye çıkacak.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ 3 RAKAM

OVP ve TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2027 asgari ücret için de farklı oranlar gündeme gelmeye başladı. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 zam senaryoları öne çıkıyor.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Buna göre:

  • Yüzde 20 zam: 33 bin 690 lira 60 kuruş
  • Yüzde 25 zam: 35 bin 94 lira 38 kuruş
  • Yüzde 30 zam: 36 bin 498 lira 15 kuruş
Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

3 senaryo üzerinden zamlı maaş hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut net ücret %20 zamlı net %25 zamlı net %30 zamlı net
28.075,50 TL 33.690,60 TL 35.094,38 TL 36.498,15 TL
30.000 TL 36.000 TL 37.500 TL 39.000 TL
35.000 TL 42.000 TL 43.750 TL 45.500 TL
40.000 TL 48.000 TL 50.000 TL 52.000 TL
45.000 TL 54.000 TL 56.250 TL 58.500 TL
50.000 TL 60.000 TL 62.500 TL 65.000 TL
55.000 TL 66.000 TL 68.750 TL 71.500 TL
60.000 TL 72.000 TL 75.000 TL 78.000 TL
65.000 TL 78.000 TL 81.250 TL 84.500 TL
70.000 TL 84.000 TL 87.500 TL 91.000 TL
75.000 TL 90.000 TL 93.750 TL 97.500 TL
80.000 TL 96.000 TL 100.000 TL 104.000 TL
85.000 TL 102.000 TL 106.250 TL 110.500 TL
90.000 TL 108.000 TL 112.500 TL 117.000 TL
95.000 TL 114.000 TL 118.750 TL 123.500 TL
100.000 TL 120.000 TL 125.000 TL 130.000 TL
Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı 4 Ocak 2027'de açıklanacak TÜFE rakamları ile belli olacak.

Memur, emekli ve asgari ücrette hesaplar değişti! Tabloya bak öğren: İşte milyonlar için yeni zam senaryosu

Asgari ücret ise yılın son aylarında hükümetin hakemliğinde işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ #MEMUR #ASGARİ ÜCRET #EMEKLİ ZAMMI #MEMUR MAAŞI