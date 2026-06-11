EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

TAZMİNAT TAVANI DEĞİŞECEK

Kıdem tazminatı ile ilgili hangi değişiklik olacak?

Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla Temmuz ayında yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar tahmine göre 74 bin 113 liraya ulaşacak.