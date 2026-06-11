Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

Emekli zammı oranlarına etki edecek 5 aylık enflasyon açıklandıktan sonra gözler temmuz ayında ortaya çıkacak 6 aylık veriye çevrildi. Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler emekli ve memur için 5 ayrı hesaplamayı ortaya koydu. Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar zamlanacak? Emekliye zam sürecinde son durum...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:05
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için artık geri sayım başladı. Temmuz'da sadece emekli ve memur değil sosyal yardım alan vatandaşların da gelirleri artacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler kesinleşti. Şimdi gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Böylece temmuz artışı ile ilgili hesaplamalar da belirlendi.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

5 AYLIK VERİLER NEYİ GÖSTERDİ?

Mayıs enflasyon verisi ile birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 ayın oranı ortaya çıktı. Yüzde 16.61 olarak hesaplanan bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklisinin artışını, memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

BU VERİYLE BİRLİKTE HANGİ ORANLAR KESİNLEŞTİ?

Yüzde 16.61 oranı SSK ve Bağ- Kur emeklisinin 5 aylık artışını ifade ediyor. Haziran sıfır bile çıksa bu oran emeklilerin maaşlarına uygulanacak. Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.41'lik artışı kesinleştirmiş oldu.

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EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

İKİ KESİM ARASINDAKİ FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşlarına enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı alıyor. Temmuz'da artış oranı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 11 artışın üzerindeki oranı göre hesaplanıyor. Bu yüzden fark oluşuyor.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

İKİ KESİM ARASINDAKİ FARKIN KAPATILMASI MÜMKÜN MÜ?

Daha önce de memurlar lehine fark oluşmuştu. Ocak ayında yine iki kesim arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin lehine 6.5 puanlık fark vardı. Bu değişmedi. Ancak Hükümet bu konuda bir karar verirse refah payı ekleyerek iki oranı eşitleyebilir.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

HAZİRAN BEKLENTİLERİ NASIL?

Haziran enflasyonuna ilişkin pek çok tahmin var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.52 oldu. Geçen yılın haziran ayında TÜFE yüzde 1.37 çıkmıştı. Haziran enflasyonunun mayıs ayında olduğu gibi yüzde 1.71 çıkması da bir ihtimal olarak görülüyor. Haziran enflasyonunu yüzde 1 olarak bekleyenler de var.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

BU ORANLAR NASIL YANSIYACAK?

Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonu kesinleştikten sonra 6 aylık oran da hesaplanmış olacak. Tahminlere bakıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 17-19 aralığında çıkması bekleniyor.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Ortaya çıkan artış oranları maaşlara direkt yansıtılacak. Ancak emekliler için taban maaş uygulaması da bulunuyor. Taban maaş artışı için yasa gerekiyor. Hükümet ya enflasyon oranını yansıtarak ya da kendisi ocak ayında olduğu gibi bir rakam belirleyerek en düşük emekli maaşını açıklayacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

TABAN MAAŞ NASIL UYGULANACAK?

6 aylık enflasyon oranı kök maaşlara uygulanacak. Ek ödeme ile birlikte ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçükse kalanı seyyanen ödeme ile tamamlanacak. Yüksekse çıkan rakam ödenecek.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

TAZMİNAT TAVANI DEĞİŞECEK

Kıdem tazminatı ile ilgili hangi değişiklik olacak?

Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla Temmuz ayında yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar tahmine göre 74 bin 113 liraya ulaşacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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