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EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle milyonlarca emekli için maaş hesaplamaları devam ederken, emekli olacaklar için de kritik dilekçe tarihi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 07:40
EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Milyonlar için Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak 2027 için üst üste ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın ve piyasa katılımcılarının enflasyon tahminlerinin yükselmesi, mevcut emeklilerin yanı sıra emekli olacaklar için de önem taşıyor.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce sigortalı dilekçe için en doğru zamanı merakla araştırıyor. Başvuru tarihine göre yüzde 4 daha fazla maaş alma fırsatı doğuyor.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Peki emeklilik dilekçesi vermek için en uygun tarih ne zaman? Yıl başından önce mi yoksa sonra mı dilekçe vermek mantıklı? İşte ayrıntılar...

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EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

ENFLASYONDA TAHMİNLER YÜKSELDİ

Merkez Bankası, 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti. 52'si finansal sektör, 16'sı ise reel sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yer aldığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e çıktı.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesi, ocak ayında yapılması beklenen maaş tahminlerinde de revizeye yol açtı.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Yüzde 28'lik enflasyon senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 8,70, yüzde 29,43'lük enflasyon tahminine göre ise yüzde 9,91 zam yapılacak.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Memur ve emekli memurlara ise yüzde 6,66 ya da yüzde 7,86 oranında artış yapılacak.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

DİLEKÇE İÇİN KRİTİK TARİH

Enflasyon beklentileri yalnızca zam tahminlerini değil emeklilik dilekçesi zamanlamasını da etkiledi. Emekli maaşları dilekçenin verildiği yıla göre farklı katsayılarda hesaplanıyor.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

1999 öncesi emekli maaşı hesaplaması, günümüzdeki sistemden farklı olarak daha avantajlı bir yapıya dayanırken, özellikle 2000-2008 arası ile 2008 sonrası dönemde kullanılan hesaplama yöntemleri önemli farklılıklar içeriyor.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

31 Aralık 2026'ya kadar emeklilik dilekçesi verenler, 2026 yılında emekli aylıklarına yapılan toplam yüzde 32,1'lik zam oranından yararlanacak.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

1 Ocak 2027 ve sonrasında dilekçe verenlerin aylıkları ise 2026 yılı TÜFE artışı ile büyüme oranının yüzde 30'unun esas alınacağı güncelleme katsayısına göre hesaplanacak.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Yıllık enflasyon ve büyüme payının toplamının yüzde 32'ye ulaşmaması halinde, 2027 yılında dilekçe verenlerin aylıklarının 2026'da emekli olanlara kıyasla daha düşük kalabilecek.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

MAAŞTA YÜZDE 4'LÜK KAR SAĞLIYOR

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem milyonların merak ettiği emeklilik dilekçesi tarihine yönelik şu ifadeleri kullanıyor:

"Yıl sonunda da %30'un altına gelme ihtimali var. 6 yılın en düşük temmuz ayı da geldi. Dolayısıyla 2027'de enflasyonu 2025 ve 2026'ye göre düşük olacak. O yüzden de 2026'nın çarpanı 1.3190 olarak çıkıyor. Bunu nasıl buluyoruz? 2025 yılı enflasyonuyla büyümesinin %30'unu topluyoruz. Yüzdeliğini çıkartıp 1ile topluyoruz. Formül bu. 2027'yi hesapladığın zaman ise orada da 1. 2714 çıkıyor. Dolayısıyla 2026'da dilekçe verenler daha avantajlı duruma geçiyor. Hatta ben şunu söylüyorum: Eğer emeklilikle ilgili süreciniz tamamlanmışsa hemen başvurun. Çünkü beklersiniz beklediğiniz süre kadar da maaş kaçırıyorsunuz."

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

Erdem emeklilik dilekçesinin 2026 verilmesinin daha mantıklı olduğunu yüzde 4'lük bir kar elde edileceğini ifade ediyor.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

KASIM AYI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Emeklilik dilekçesi için kasım ayı enflasyonu kritik olacak. Aralık ayında açıklanacak Kasım TÜFE verileri emekli olacaklar için maaş hesabını netleştirecek. İki dönem arasındaki tablo kesinlik kazanacak.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8,7 artışla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

Piyasanın tahminine göre ise yüzde 9,92 artışla 25 bin 888 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

MASADAKİ DİĞER ORAN

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahmine 6 aylık enflasyon göre ise yüzde 10,67'ye çıkacak.

En düşük emekli maaşı yüzde 10,67'lik tahmine göre ise 26.065 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) TCMB tahmini %8,7 Zamlı (TL) Piyasa tahmini %9,92 Zamlı (TL) FKE tahmini %10,67 Zamlı (TL)
23.552 25.601 25.888 26.065
24.000 26.088 26.381 26.561
25.000 27.175 27.480 27.668
26.000 28.262 28.579 28.774
27.000 29.349 29.678 29.881
28.000 30.436 30.778 30.988
29.000 31.523 31.877 32.094
30.000 32.610 32.976 33.201
31.000 33.697 34.075 34.308
32.000 34.784 35.174 35.414
33.000 35.871 36.274 36.521
34.000 36.958 37.373 37.628
35.000 38.045 38.472 38.734
36.000 39.132 39.571 39.841
37.000 40.219 40.670 40.948
38.000 41.306 41.770 42.055
39.000 42.393 42.869 43.161
40.000 43.480 43.968 44.268
41.000 44.567 45.067 45.375
42.000 45.654 46.166 46.481
43.000 46.741 47.266 47.588
44.000 47.828 48.365 48.695
45.000 48.915 49.464 49.802
46.000 50.002 50.563 50.908
47.000 51.089 51.662 52.015
48.000 52.176 52.762 53.122
49.000 53.263 53.861 54.228
50.000 54.350 54.960 55.335
51.000 55.437 56.059 56.442
52.000 56.524 57.158 57.548
53.000 57.611 58.258 58.655
54.000 58.698 59.357 59.762
55.000 59.785 60.456 60.868
56.000 60.872 61.555 61.975
57.000 61.959 62.654
EMEKLİ SON DAKİKA! Emekliye yüksek maaş formülü! Yüzde 4 fark ediyor: İşte dilekçe için kritik tarih
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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