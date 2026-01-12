Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?
EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?
Emekli zammı artışlarının belli olmasıyla 2026'da geçerli olacak emekli maaşı da ortaya çıktı. Yeni maaşlarla ilgili ilk ipucu da e-Devlet'e yüklendi. Ayrıca taban maaş da yükseltildi. Yeni yasa perşembe günü komisyona gelecek. Peki taban maaş kimlere uygulanacak? Nasıl uygulanacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:14