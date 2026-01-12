Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

Emekli zammı artışlarının belli olmasıyla 2026'da geçerli olacak emekli maaşı da ortaya çıktı. Yeni maaşlarla ilgili ilk ipucu da e-Devlet'e yüklendi. Ayrıca taban maaş da yükseltildi. Yeni yasa perşembe günü komisyona gelecek. Peki taban maaş kimlere uygulanacak? Nasıl uygulanacak? İşte detaylar…

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2026 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:14
EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

Emekli zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden belirlendi. Emekli maaşı için ödenecek tutarlar ortaya çıkarken en düşük emekli maaşı için de düzenlemeye gidildi. Emekliler ve memurlar için yeni maaşlar bu ay hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. İşte taban maaş rehberi...

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

Yeni maaşlar 17 Ocak'tan itibaren emeklilerin hesaplarına yatmaya başlayacak. Memurlar ise ayın 15'inde yeni maaşlarını alacaklar. Emeklilerin ayrıca taban maaşları da yükseltildi. Enflasyon artışı ile 18.939 lira olan taban maaş Hükümetin kararı ile 20 bin liraya çıkartıldı. Bununla ilgili yasal düzenleme de Meclis gündemine geldi.

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

YENİ MAAŞLARI E-DEVLETTEN ÖĞRENİN

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşların ayın 17'si ile 28'i arasında alacaklar. Memur emeklileri ise eski rakam üzerinde maaşlarını aldı. Onlara da yüzde 18.60 oranında artırılmış maaşlarından oluşan fark ay sonuna kadar hesaplarına ödenecek. Emeklilerin kaç lira maaş alacakları ile ilgili hesaplamalar da e-devlet üzerinden yapılabilecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

E-devlete yüklenen ek ödeme bilgilerinden yola çıkarak hem kök maaş hem de hesaba yatırılacak rakamı hesaplamak mümkün oluyor. Ek ödeme rakamı 25 ile çarpıldığında kök maaş, 26 ile çarpıldığında ise hesaba yatırılacak peni maaş ortaya çıkıyor. Ek ödemeyi 25 ile çarptığınızda kök maaşınız 20 bin liranın altında çıkarsa en düşük maaş olan 20 bin liraya tamamlanacak. Bu emeklilere seyyanen ödeme yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

Ek ödemeden yola çıkarak maaşı beş adımda bulabilirsiniz.

  • 1.ADIM: e-Devlete girip emekli bölümünü açın.
  • 2.ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın.
  • 3.ADIM: Ek ödeme rakamına bakın.
  • 4.ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın.
  • 5.ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin.

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

EK ÖDEMEDEN MAAŞ HESABI (ÖRNEK)

SSK emeklisi ek ödeme tutarı: 1.800 TL
Emeklinin net (kök maaşı) : 1.800 X 25 = 45.000 TL
Ek ödemeli maaşı: 1.800 X 26 = 46.800 TL
Bankaya yatacak aylık: 46.800 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

TABAN MAAŞLAR YÜKSELİYOR

Yaklaşık 4 milyon emeklinin alacağı en düşük emekli maaşı da yeniden belirlendi. Emekliler Temmuz ayından bulana 16.881 lira taban maaş alıyordu. Bu maaşlar enflasyon artışı oranında yükseldiğinde 18.939 TL olmuştu. Ancak Hükümet yeni bir karar alarak en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

Bu düzenlemenin de içinde yer aldığı torba yasa 15 Ocak Perşembe günü TBMM'de komisyonda görüşülecek. Yasanın 17'sinde ödenecek olan maaş gününe yetiştirilmesi bekleniyor. Yetiştirilmediği takdirde en düşük maaş yine 16.881 TL olarak ödenecek daha sonra oluşan fark emeklilerin hesabına yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

TABAN MAAŞ NASIL UYGULANACAK

  • Kök maaşa Yüzde 12.19 ilave edilecek
  • Çıkan rakamın yüzde 4'ü alınacak.
  • Son rakam 20.000 TL'den düşük ise kalan kısım Hazine tarafından tamamlanacak.
EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

ÖRNEK HESAPLAMA

  • Kök maaş: 15.000 TL
  • Ocak zamlı maaş: 16.828 TL
  • Ek ödeme: 674 TL
  • Toplam aylık: 17.502 TL
  • Hazine desteği: 2.498 TL
  • Bankaya yatacak rakam: 20.000TL