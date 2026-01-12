EMEKLİ ZAMMI 2026: Emekliye taban maaş rehberi! 20 bin lira ödeme nasıl alınacak hesap nasıl yapılacak?

E-devlete yüklenen ek ödeme bilgilerinden yola çıkarak hem kök maaş hem de hesaba yatırılacak rakamı hesaplamak mümkün oluyor. Ek ödeme rakamı 25 ile çarpıldığında kök maaş, 26 ile çarpıldığında ise hesaba yatırılacak peni maaş ortaya çıkıyor. Ek ödemeyi 25 ile çarptığınızda kök maaşınız 20 bin liranın altında çıkarsa en düşük maaş olan 20 bin liraya tamamlanacak. Bu emeklilere seyyanen ödeme yapılacak.