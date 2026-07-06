EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA ! Milyonlara 79.3 milyar TL maaş desteği: Emekli maaşı zam sürecinde son durum...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 17.76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13.25 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek.