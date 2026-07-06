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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA ! Milyonlara 79.3 milyar TL maaş desteği: Emekli maaşı zam sürecinde son durum...
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA ! Milyonlara 79.3 milyar TL maaş desteği: Emekli maaşı zam sürecinde son durum...
Emekli zammı, enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi için yeniden hesaplandı. Yeni zam hesabına göre, 23 bin 552 liraya çıkacak en düşük emekli aylığından kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5.1 milyon kişi yararlanacak. Bütçeye etkisi 79.3 milyar TL olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş farkı ağustos başında yatırılacak. İşte emekli maaşı sürecinde son durum…
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:09