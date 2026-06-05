Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...
Emekli zammı hesaplaması 2026 için belirlenecek zam büyük oranda belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına yönelik 5 aylık toplam enflasyon ortaya çıktı. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? 20.000 lira alan emekli maaşı artış oranı ne kadar olacak? İşte emekliye zam tablosu…
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:40