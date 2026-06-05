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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

Emekli zammı hesaplaması 2026 için belirlenecek zam büyük oranda belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarına yönelik 5 aylık toplam enflasyon ortaya çıktı. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? 20.000 lira alan emekli maaşı artış oranı ne kadar olacak? İşte emekliye zam tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:40
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

Emekli zammı, 5 aylık toplam enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla yeniden şekillendi. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin alacağı 5 aylık toplam enflasyon ve yeni maaş tablosu belli oldu. İşte emekiye zam oranı...

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

MAYIS ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...


Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...


KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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