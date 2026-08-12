EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

Emekli zammı için açıklanan her enflasyon oranı milyonlarca SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor. Ağustosta aylık enflasyon yüzde 1,78 olarak açıklanırken temmuzda emeklinin alacağı zam oranı yüzde 17,76 oldu. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseldi. Emekliye zam Ocak 2027'de ne kadar olacak? İşte 3 farklı tahmin…