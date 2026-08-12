Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

Emekli zammı için ilk veri temmuz ayı TÜFE oranının belli olmasının ardından ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78 olarak açıklandı. SSK, Bağkur emeklisi Temmuz-Ocak 2026 dönemi için yapılan yüzde 17,76 zam almaya hak kazandı. 3 farklı kurumdan emekli maaşı zammı için tahminler geldi. Ocak 2027'de emekliye zam süreci nasıl işleyecek? İşte 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:38
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

Emekli zammı için açıklanan her enflasyon oranı milyonlarca SSK, Bağkur emeklisini ilgilendiriyor. Ağustosta aylık enflasyon yüzde 1,78 olarak açıklanırken temmuzda emeklinin alacağı zam oranı yüzde 17,76 oldu. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseldi. Emekliye zam Ocak 2027'de ne kadar olacak? İşte 3 farklı tahmin…

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026-Temmuz 2026 tarihlerinde ortaya çıkan 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkına göre 4C'li emeklilere yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 zam yapıldı.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK VERİ BELLİ OLDU

TÜİK tarafından yapılan açıklamalara göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk veri belli olmuş oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

EMEKLİYE ZAM İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam için ilk hesaplamalar da ortaya çıktı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu TÜFE tahmininin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 7 olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik tahmine göre bu oran yüzde 9,72'ye, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahmine göre ise yüzde 10,67'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...

İşte zam tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zam oranları...

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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