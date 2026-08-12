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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | 3 farklı SSK, Bağkur emekli maaşı zam tahmini: 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu...
Emekli zammı için ilk veri temmuz ayı TÜFE oranının belli olmasının ardından ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78 olarak açıklandı. SSK, Bağkur emeklisi Temmuz-Ocak 2026 dönemi için yapılan yüzde 17,76 zam almaya hak kazandı. 3 farklı kurumdan emekli maaşı zammı için tahminler geldi. Ocak 2027'de emekliye zam süreci nasıl işleyecek? İşte 4A, 4B emeklisi için maaş tablosu…
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:38