Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
Emekli zammı 2027 için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin alacağı emekli maaşı zam oranı kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla belli olacak. Bununla beraber bu yıl emekliler için seyyanen zam ya da refah payı gibi düzenlemelerin yapılması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili açıklamalar geldi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı uygulanması halinde maaşlar nasıl değişecek? İşte emekliye zam sürecine ilişkin tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:57