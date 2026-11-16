Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Emekli zammı 2027 için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin alacağı emekli maaşı zam oranı kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla belli olacak. Bununla beraber bu yıl emekliler için seyyanen zam ya da refah payı gibi düzenlemelerin yapılması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili açıklamalar geldi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı uygulanması halinde maaşlar nasıl değişecek? İşte emekliye zam sürecine ilişkin tüm detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 06:57
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Emekli zammı 2027 için şu ana kadar 4 enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon hesabına göre SSK, Bağkur emekli maaşlarının belli olması için sadece 2 veri kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten emekli maaşları için açıklamalar gelirken refah payı gibi düzenlemelerin yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekliye zam süreci…

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4. ORAN ORTAYA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın 3'üncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Ekim ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kritik verinin ardından emekliler için 4. zam oranı da netleşti. SSK, Bağkur emeklisine yansıtılacak 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. %1.21 enflasyon farkı ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla en düşük emekli maaşına yapılacak zam da merak edildi. Yeni açıklanan enflasyon oranlarına göre 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. Buna göre mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 25 bin 504 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı diğer enflasyon verilerinin belli olması ve yapılacak düzenlemelerle netleşecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Yapılan bazı tahmin ve hesaplamalara göre, ocak ayında enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak şeklinde hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Şu anda en düşük maaş 23.552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara Hazine'den seyyanen ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk enflasyon artışı ile bu rakamın 25.907 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine refah payı ya da seyyanen artış için değişik formüller de çalışılıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?
Üzerinde çalışılan formüllere göre en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olması hesaplanıyor. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artış gündemde. Örneğin yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak.
Mevcut taban maaş: 23.552 TL
Yüzde 10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL
5 bin TL ek artış: 30.907,20 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Herkes için uygulanacak refah payı oranı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuda etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olması da masada.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Yılmaz açıklamasında çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK iş birliğinde farklı alternatifler üzerinden sürdürüldüğü kaydetti.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Yılmaz çalışmaların tüm emeklileri kapsadığını belirterek "Şunu ifade edebilirim; bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil. Sistemin geneline, emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu teknik çalışmalarda tartışılan konular"

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

ARALIK AYI İÇİNDE TAMAMLANACAK

Öte yandan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını ifade ederek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

MALİ BİR ALAN AÇILDI

Bakan Şimşek, emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını anlattı.

Şimşek, 2027 bütçesine işaret ederek şunları söyledi:

"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler katettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

"BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK"

Şimşek, oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini ifade ederek "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız." diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Düzenlemenin detaylarına ilişkin daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, yapılacak çalışmanın kapsayıcı ve adil olacağını belirtti.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...

Ödemelerin yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını aktaran Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
Yüzde 10 zam oranı üzerinden refah payı ile oluşacak tablo şu şekilde:
23.552 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 25.907,20 TL
%5 refah payı: 27.202,56 TL
%10 refah payı: 28.497,92 TL
%15 refah payı: 29.793,28 TL
%20 refah payı: 31.088,64 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
25.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 27.500 TL
%5 refah payı: 28.875 TL
%10 refah payı: 30.250 TL
%15 refah payı: 31.625 TL
%20 refah payı: 33.000 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
30.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 33.000 TL
%5 refah payı: 34.650 TL
%10 refah payı: 36.300 TL
%15 refah payı: 37.950 TL
%20 refah payı: 39.600 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
35.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 38.500 TL
%5 refah payı: 40.425 TL
%10 refah payı: 42.350 TL
%15 refah payı: 44.275 TL
%20 refah payı: 46.200 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
40.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 44.000 TL
%5 refah payı: 46.200 TL
%10 refah payı: 48.400 TL
%15 refah payı: 50.600 TL
%20 refah payı: 52.800 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
45.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 49.500 TL
%5 refah payı: 51.975 TL
%10 refah payı: 54.450 TL
%15 refah payı: 56.925 TL
%20 refah payı: 59.400 TL
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Emekli maaşı için %15 refah payı formülü: Açıklamalar peş peşe geldi...
50.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 55.000 TL
%5 refah payı: 57.750 TL
%10 refah payı: 60.500 TL
%15 refah payı: 63.250 TL
%20 refah payı: 66.000 TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#CEVDET YILMAZ #MEHMET ŞİMŞEK #EMEKLİ ZAMMI #EMEKLİ MAAŞI #EMEKLİYE ZAM