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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekli maaşına zamda 40 bin TL sınırı! İşte refah + seyyanen zam formülü
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Emekli maaşına zamda 40 bin TL sınırı! İşte refah + seyyanen zam formülü
Emekli zammı 2027 için gözler hükümetin yapacağı maaş düzenlemesine çevrildi. Milyonlarca emekli için yıl başından öncesini işaret eden Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bütçede emekli ve işçilerin düşünüldüğünü söyledi. Seyyanen zam ve refah payına dayalı formüllerin konuşulduğu düzenlemede 40 bin TL sınırı dikkat çekiyor. SGK Uzmanı Muhammed Emin Yılmaz en düşük emekli maaşı için rakam verirken, SGK Başmüfettişi Karakaş, intibak çağrısı yaptı. İşte tüm ayrıntılar..
Giriş Tarihi: 24.11.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 06:48