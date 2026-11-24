SGK'dan maaş alan toplam 17 milyon 860 bin kişinin yaklaşık 16 milyon 74 bininin aylığı 50 bin TL'nin altında bulunuyor. 12 milyon 859 bin kişinin ise 40 bin TL'nin altında maaş alıyor.

Bu nedenle düzenlemede özellikle 40 bin TL'nin altında aylık alan kesimin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Gündemdeki formüllerden birinde, bu gruptaki emeklilere prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak kademeli refah payı verilmesi, bunun yanında 5 bin TL'ye kadar seyyanen artış yapılması bulunuyor.