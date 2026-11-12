EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | En düşük maaşı için %10+5.000 TL formülü: Emekliye 35 bin liralık zam hesabı...

Emekli zammı 2027 için sadece 2 enflasyon verisi kaldı. Milyonlarca emekli Meclis'e gelecek yeni düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışma içeriğinde birçok alternatif de değerlendirip etki analizleri yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekliye zam hesabı…