YAŞ VE PRİM GÜNÜ ÜZERİNE ÇALIŞILACAK

Açıklamalarına devam eden Genç, şunları kaydetti: Yaş ve prim üzerine yoğunlaşacaklarını, bu artışların emeklilerimiz için adil ve hakkaniyet ölçüsünde olacağından bahsetmişti Sayın Mehmet Şimşek. Dolayısıyla bunları detaylandırdık. Tabloda bahsettiğiniz gibi şöyle izah etmeye çalışalım. Yeni düzenlemede yaş ve prim kriteri esas alınacağını bahsetmişti.