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EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Enflasyon+refah payı hesabı: En düşük emekli maaşı için yeni tablo...
EMEKLİ ZAMMI 2027 SON DAKİKA | Enflasyon+refah payı hesabı: En düşük emekli maaşı için yeni tablo...
Emekli zammı 2027 için milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin gözü kulağı refah payı gibi düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek peş peşe emekliler için yapılacak düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundular. Mali Müşavir Mustafa Genç ise A Haber ekranlarında en düşük emekli aylığına refah payı eklenmesi halinde ortaya çıkabilecek yeni zam oranlarını hesapladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam sürecinde ne kadar refah payı verilmesi tahmin ediliyor? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 18.11.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 06:49