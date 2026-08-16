EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması öngörülüyor. Bu durumda da en düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 908 lira seviyesine ulaşabilir. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketindeki tahmine yaklaşırsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9.91'e çıkacak.