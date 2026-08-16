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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesabında en önemli kriter enflasyon oranları… Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu'nda tahminlerini yukarı çekti. Cuma günü açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl son için tahminler revize edildi. Enflasyona ilişkin beklentilerin değişmesine bağlı olarak emekli zammı hesapları da yeniden yapıldı. Ocak 2027'de emekliye zam ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur emeklisi için yeni hesap…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:57
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası yıl sonuna yönelik enflasyon tahminlerini yükseltti. Yılın 3. Enflasyon Raporu'nun ardından gözler emekli maaşı hesabına çevrildi. Emekli maaşı 2027 yılında ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e çıkarması, dün de Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonda yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29.21'den 29.43'e yükselmesi üzerine maaş hesapları yeniden yapılmaya başlandı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN

Yılsonu enflasyonu bankanın öngörüsü doğrultusunda çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki zam oranının yüzde 8.7 olması bekleniyor. Böylece mevcut en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselebilir.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması öngörülüyor. Bu durumda da en düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 908 lira seviyesine ulaşabilir. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketindeki tahmine yaklaşırsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9.91'e çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI HESABI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Ekonomi yönetiminin yaptığı tahmin değişikliği, milyonlarca emeklinin 2027 yılının başında alacağı 6 aylık enflasyon farkına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti. Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz- aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu verilerden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78 olarak gerçekleşti. Geriye 5 veri kaldı. Ancak önceki gün yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu TÜFE tahminlerini yüzde 28 olarak güncellediklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Bu tahminle, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8.7 olarak gerçekleşecek. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alabilecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

2 FARKLI TAHMİN

Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, yüzde 8,7'lik artışın taban aylığa yansıtılması halinde yaklaşık 25 bin 601 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Ancak taban aylığın artırılmasının otomatik bir süreç olmadığını belirten uzmanlar, bu tutarın hayata geçmesi için ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Mevcut 25 bin 601 liralık tutar, beklenen artışın mevcut taban aylığa uygulanmasıyla ortaya çıkan bir senaryo niteliği taşıyor. Eğer anketteki tahminin işaret ettiği yüzde 9.91'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise taban aylık 25 bin 886 liraya çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.43 tahmini gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.91 olarak bekleniyor. Bu durumda da SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 9.91 oranında olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE %6.67 ARTIŞ YOLDA

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammına ek olarak, önceki dönem toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı hesaplamaya dahil ediliyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1.59 oranında enflasyon farkı oluşacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Bu farkın, Ocak 2027 için öngörülen toplu sözleşme artışıyla birleşmesi sonucunda toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması bekleniyor. Temmuz 2026'da 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, Ocak ayında öngörülen yüzde 6.67'lik artışla birlikte yaklaşık 74 bin 908 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Aynı zam senaryosu doğrultusunda, en düşük memur emeklisi aylığının ise yaklaşık 33 bin 630 lira seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! 2 farklı oran masada: 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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