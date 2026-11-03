EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emeklisi için 4. oran netleşti: İşte zam+ refah payı hesap tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla en düşük emekli maaşına yapılacak zam da merak edildi. Yeni açıklanan enflasyon oranlarına göre 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. Buna göre mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 25 bin 504 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı diğer enflasyon verilerinin belli olması ve yapılacak düzenlemelerle netleşecek.