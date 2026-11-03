EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emeklisi için 4. oran netleşti: İşte zam+ refah payı hesap tablosu...

Temmuz'da 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşının, Ocak 2027'de ne kadar olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını etkileyecek ekim ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak 2027 emekli zammı için 4 güçlü tahmin öne çıkıyor. Aynı zamanda gündemde yer alan refah payı için de yüzde 5 ila yüzde 20 arasında 4 tahmin var. Peki taban aylık kaç lira olacak? Ne kadar refah payı verilecek? 4 aylık toplam enflasyon ne kadar oldu? İşte detaylar...