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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı
Emekli zammı için kritik ağustos enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Temmuz ayında SSK, Bağkur emekli maaşı yüzde 17, 76 zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. 2 aylık TÜFE rakamlarının belli olmasıyla Ocak 2027 emekliye zam süreci için yeni oranlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 4A, 4B emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesap…
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:57