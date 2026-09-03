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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

Emekli zammı için kritik ağustos enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Temmuz ayında SSK, Bağkur emekli maaşı yüzde 17, 76 zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. 2 aylık TÜFE rakamlarının belli olmasıyla Ocak 2027 emekliye zam süreci için yeni oranlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 4A, 4B emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesap…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:57
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

Emekli zammı milyonlarca SSK, Bağkur emeklisini gündeminde… Emekli maaşı 2027 hesaplamasında kullanılacak ağustos ayı aylık ve yıllık TÜFE oranları Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sitesinde yayımlandı. Emekliye zam Ocak 2027'de ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. Maaşlara yansıtılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak hesaplandı. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU ORTAYA ÇIKTI

TÜİK, resmi internet sitesinde yer alan verilere göre aylık TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Enflasyon on iki aylık ortalamalara göre %31,79 artış olarak gerçekleşti. Enflasyon temmuz ayında %1,78 olarak açıklandı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

2 AYLIK TOPLAM ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Temmuz ve ağustos ayları enflasyon oranlarının toplamında SSK,Bağkur emekli maaşlarına yansıyacak olan oran şimdiden yüzde 3,65 oldu. 4 aylık verinin daha belli olması sonrası Ocak zammı ortaya çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

ENFLASYON TAHMİNLERİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 28 olarak güncellendi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık toplam enflasyon yüzde 8,7 şeklinde gelecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

Piyasa katılımcılarının yüzde 29.43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9.92 olması bekleniyor. Bu hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammının yüzde 8.70 ile yüzde 9.92 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yüzde 8,7'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük aylık 25 bin 601 lira olacak. Yüzde 9.92'lik beklentinin gerçekleşmesi halinde en düşük ödeme 25.888 TL olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaşı 2027 ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam hesabı
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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