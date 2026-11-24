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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı düzenlemesi için son viraj! Cevdet Yılmaz Kabine sonrası tarih verdi
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı düzenlemesi için son viraj! Cevdet Yılmaz Kabine sonrası tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yeni düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" yapılacağını söyledi. Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'in takdirine sunulacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 10:29