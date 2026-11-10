EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için en güçlü 2 formül! İşte kulislerde konuşulan rakam

Yılmaz, A Haber yayınındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anın ekonomik olarak bir fotoğrafını çekmek lazım. Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 çıkmıştı. İkinci yarıyıl için 4 aylık veri 8,28 oldu, son 10 aylık veri ise yüzde 27,53'e ulaştı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımızda Kasım ayı için yüzde 1,18, Aralık ayı için yüzde 0,97 tahmin ediliyor. Dolayısıyla ikinci yarıyıl için yaklaşık yüzde 10,62 gibi bir rakamın çıkacağını öngörüyoruz."

Yılmaz'ın değerlendirmesine göre kasım ve aralık ayı enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde 2027 Ocak dönemi için altı aylık enflasyon oranı yüzde 10,62 seviyesine ulaşabilecek.