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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için en güçlü 2 formül! İşte kulislerde konuşulan rakam
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı için en güçlü 2 formül! İşte kulislerde konuşulan rakam
Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için hazırlıklar sürüyor. Bütçe görüşmelerinin hemen Meclis'e gelmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, iki güçlü seçeneği açıkladı. A Haber'de konuşan Yılmaz, en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının ulaşacağı seviyeleri kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 06:54